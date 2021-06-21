 

Аксенов назвал санкции ЕС “русофобскими выхлопами”

21.06.2021, 19:18, Разное
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Глава Республики Крым Сергей Аксенов рассказал, что Европейский союз продлил срок действия санкций, введенных после присоединения Крыма к Российской Федерации. На своей официальной странице в социальной сети во “Вконтакте” политик заявил, что данное решение было для него ожидаемым.

Аксенов заявил, что санкции Евросоюза не отразятся на развитии Крыма, то есть фактически признал их бесполезными. По его мнению, местные жители уже перестали обращать внимание на подобные явления – “русофобские выхлопы”. У крымчан есть задачи поважнее, отметил глава республики.

Меж тем, политик отметил, что отмена санкций имела бы положительный эффект. Это могло бы стать некоторым шагом по признанию демократического волеизъявления жителей Крыма, уверен Сергей Аксенов. Он также отметил, что отменить санкции могут политики, обладающие такими качествами, как смелость и политическая мудрость.

Глава Крыма выразил сожаление, что лидеры европейских стран не обладают необходимыми чертами. “Демократия – это не про них”, – заключил Аксенов.

Отметим, что подписчики Сергея Аксенова в социальной сети поддержали его мнение лайками и комментариями, самым полярным из которых стал следующий: “Мы рады, что Крым – это Россия. Пусть продлевают [санкции]”.



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