 

Мнение: Предложение комментаторам

21.06.2021, 19:16, Разное
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Продажа мест на Х3 – третий поток финального испытания будет в среду, 23-го июня, в 15-00 по Москве.

А вам, друзья, предлагаю такую активность.

Если у вас много сертификатов (от 6) или высокий рейтинг как комментатора (больше 1 скора) и вы надеетесь побороться за аттестат на испытании, вы можете воспользоваться вот такой еще возможностью.

Напишите в рубрику письмо, не очень большое, но и не краткое.

Напишите его честно, в границах, все равно на какую тему, на тему любви, семьи, имиджа, работы, секса или дружбы.

Мы посмотрим, насколько у вас сформированы границы.

Потому что теоретическое понимание системы границ невозможно без собственных нормальных границ.

Заодно и другие авторы поучатся, если будет чему.

Опубликовать все не обещаю, но некоторые – обязательно, а может со временем – почти все. Пишите до воскресенья. Чем быстрей, тем лучше.

Нравится активность? От кого и почему письма хотите прочитать? Сами писать будете?

Очевидно, что написать красивое и интересное письмо в границах можно на любую тему и о любой проблеме?

Источник: Эволюция



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