Мнение: Предложение комментаторам
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Продажа мест на Х3 – третий поток финального испытания будет в среду, 23-го июня, в 15-00 по Москве.
А вам, друзья, предлагаю такую активность.
Если у вас много сертификатов (от 6) или высокий рейтинг как комментатора (больше 1 скора) и вы надеетесь побороться за аттестат на испытании, вы можете воспользоваться вот такой еще возможностью.
Напишите в рубрику письмо, не очень большое, но и не краткое.
Напишите его честно, в границах, все равно на какую тему, на тему любви, семьи, имиджа, работы, секса или дружбы.
Мы посмотрим, насколько у вас сформированы границы.
Потому что теоретическое понимание системы границ невозможно без собственных нормальных границ.
Заодно и другие авторы поучатся, если будет чему.
Опубликовать все не обещаю, но некоторые – обязательно, а может со временем – почти все. Пишите до воскресенья. Чем быстрей, тем лучше.
Нравится активность? От кого и почему письма хотите прочитать? Сами писать будете?
Очевидно, что написать красивое и интересное письмо в границах можно на любую тему и о любой проблеме?
Источник: Эволюция
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