Мнение: Без пощады

На встрече с депутатами завершившей свою работу Думы Путин ко всему прочему заявил: "…Некоторые антикризисные меры, принятые в период пандемии, имеют бессрочный характер…"

Это, безусловно, неприкрытая угроза, и адресат угрозы тоже известен – народ. Что в условиях идущей войны режима с народом выглядит естественно. Враг, даже сдавшийся, подлежит жесткому контролю со стороны победителя. А здесь нет ни сдавшихся, ни победителей, так как война с народом по определению ведется до истребления – либо режима, либо народа.

При этом Путин вполне открыто заявляет, что война будет идти бессрочно. Сама постановка вопроса о бесконечности "антикризисных мер" говорит только об этом, так как любое антикризисное управление имеет целью "расшить" сложившиеся кризисные противоречия и перейти к управлению "обычному". Никто в здравом уме не будет объявлять о бессрочных мобилизационных мероприятиях – они по своей природе не могут быть бесконечными.

Но заявление сделано. Что интерпретируется абсолютно однозначно – "нормальное" управление уже не работает и более того, Путин осознает, что оно работать не будет. Модель его режима неумолимо схлопывается, что и вынуждает переходить к террористическому управлению во всех сферах.

В целом задача Путина в этих условиях понятна – умереть раньше, чем все это грохнется. Принцип "после нас хоть потоп" не им придуман. Какие руины после себя он оставит, его совершенно не беспокоит. Главное – дотянуть. Так как если не дотянет, то судьба его под конец будет явно печальной.

—