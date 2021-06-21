Мнение: Погубит ли углеродный налог Россию, экологичная вырубка леса и полезные лесные пожары

1. Одной из главных антироссийских страшилок в последнее время стал так называемый европейский зелёный налог: якобы неэкологичные российские предприятия вынуждены будут платить большие деньги в казну ЕС, иначе потеряют возможность экспорта в Европу. В любом случае, по мнению Свидетелей Гибнущей России, наша экономика разорится. Коллега genby объясняет, почему это не так:

https://genby.livejournal.com/927979.html

А. Сначала о названии «углеродный налог». Оно неправильно. На самом деле он называется Carbon Border Adjustment (углеродная пограничная коррекция) или трансграничный сбор ЕС. Дело в том что европейские компании уже платят углеродные налоги на выбросы углерода. Трансграничный сбор нужен для того чтобы избавить внутреннего производителя в ЕС от конкуренции со странами где таких налогов нет. Во вторых, в создании экономических стимулов для декарбонизации производства в странах которые экспортируют товары в ЕС.

Б. Некоторые думают что новый налог коснется нефтегазового сектора России. Но это не так. Трансграничный сбор водится на те товары, которые производятся в ЕС и при производстве которых в атмосферу выбрасывается большое количество углерода. По большом счету, он будет касаться только товаров в нескольких видах промышленности: алюминиевой, цементной, химической и сталелитейной.

Экспорта нефти и газа, этот налог не коснется, поскольку выбросы углерода при их производстве довольно низки, а конкуренции с ЕС нет.

В. Россия цемент и стекло в ЕС практически не экспортирует. ЕС импортирует 3% цемента, основные поставщики импортного цемента – Турция и Украина. Трансграничный сбор убьёт их экспорт цемента. Химической промышленности налог наверно мало коснется. Слишком большие производственные цепочки, очень трудный анализ товаропотоков, товары несколько раз пересекают границы, из за этого трансграничный сбор в данном виде деятельности очень сложен. Легко убить своих европейских производителей. А значит для России важен только углеродный сбор на алюминий, чугун и сталь.

Что самое смешное, именно производство алюминия в России экологически самое чистое в мире. Основной производитель Русал при производстве алюминия пользуется электричеством с гидроэлектростанций. Это самая настоящая возобновляемая зеленая энергетика, в которой нет выбросов углерода. При введении трансграничного сбора на выбросы углероды, русский алюминий получает великолепный бонус к цене. Новый налог будет касаться всех остальных производителей кроме российского. Сбор сделает нерентабельным 46% нынешнего импорта алюминия в ЕС из стран с более грязными производствами и ЕС нужны будут дополнительно 1,2 млн т из стран с низкими выбросами, то есть из России. Нынешняя доля России в европейском импорте металла — 41%, основной соперник Русала Мозамбик — 22%. Трансграничный сбор убьёт экспорт алюминия из Мозамбика.

Такое впечатление что углеродный трансграничный сбор вводится точечно против Украины и Турции. Именно они с архаичным и отсталым производством стекла цемента и стали больше всех страдают от дополнительных сборов. А вот Россия при экологически чистом производстве алюминия выигрывает больше всех.

Сложнее со производством стали и чугуна. Крупнейшая доля на европейском рынке стали у Турции (18%), за ней идут Россия (почти 15%) и Южная Корея (11%) Чугун это полуфабрикат для производства стали. А значить, рассматривать нужно в основном сталь. Для продукции из электродуговых печей (сортовой прокат) сбор для импортеров может быть низким или отсутствовать, и производители ЕС могут оказаться в менее выгодном положении. При доменно-конвертерном производстве (в основном листовой прокат) выбросы больше. Европейские производители – это в основном доменно-конвертерное производство.

Среднемировой уровень выбросов при производстве стали равен 2,3 т СО2/т. В России, по данным Всемирной ассоциации стали (WSA), выбросы составляют в среднем более 1,4 т СО2.

Сильно пострадает Китай, Сербия, выиграют Турция и Корея. Россия, Украина и Белоруссия останутся при своих. <…>

Главный мировой противник европейского трансграничного сбора США. Именно они будут страдать больше всех. И именно они будут больше всего бороться с ним с помощью ВТО.

Б. Улучшение позиций европейских производителей стали цемента стекла и алюминия, все же второстепенная цель нового налога. Основная цель – «озеленение» мирового производства. Ввод новых улавливателей углерода и степеней очистки выбросов. Стимул перехода к безуглеродной мировой экономике к 2050 году. И тут у России есть сильнейшие позиции. У России есть леса, и куча инструментов по формированию России в безуглеродную зону.

Дело в том что выбросы углерода должны покрываться их поглощением. В 2011 году считалось что Россия производит 2,3 миллиарда тонн углерода, из которых 0,65 млрд тонн поглощают леса. Разница составила 1,65 Гт С02 в год.

Чтобы России стать безуглеродной страной, надо снизить выбросы и пересчитать поглощение углерода лесами. Это чисто бумажная работа по пересчету углеродного следа, приведет к тому что именно Россия станет одной из первой крупных безуглеродных стран мира. <…>

С одной стороны Россия является единственной страной в мире, которой глобальное потепление выгодно, с другой нам трудно игнорировать всемирное «зеленое сумасшествие». Но если мы простым пересчетом выбросов можем сделать самый большой вклад в борьбу с глобальным изменением климата, то почему бы и нет. Если квота на выброс тонны углерода в Европе достигнет 50 долларов, то сокращение взноса России в мировой углеродный след на 0,9 гигатонн, дает нам экологические 45 мрлд. долларов ежегодно. Этими сокращениями мы всегда можем внести самый большой вклад в борьбу с глобальным изменением климата и это России ничего не стоит.

2. Шведские лесники утверждают, что вырубка деревьев полезна для экологии:

https://lenta.ru/news/2021/06/01/safe/

Шведские представители лесной отрасли нашли доказательство безвредности вырубки деревьев для экологии. Зарабатывающие на использовании древесины компании предоставили отчет с выводами о том, что влияние от уничтожения лесов человеком не больше чем от гниения старых деревьев или использования в качестве альтернативы биоматериалу пластика, пишет Bloomberg.

В ответ на критику экологических активистов и призывы Евросоюза приостановить массовые вырубки лесов из-за накопления странами ЕС «углеродного долга» (ситуация, когда «зеленые» программы не могут полностью компенсировать ущерб по вредным выбросам от деятельности человека) шведские производители изделий из древесины и целлюлозы заказали исследование, в котором сравнивается эффект от вырубки и сохранения деревьев в естественных зонах.

По данным отчета, промышленное уничтожение лесов гораздо меньше влияет на природу, нежели использование вместо древесины материалов из пластика. Кроме того, лучшим решением для климата назван не запрет на вырубку, а замена старых деревьев молодняком, так как умирающее дерево не поглощает, а выбрасывает углерод в атмосферу.

3. Дзен-блогер пишет о живительном воздействии пожаров на экосистему леса:

https://zen.yandex.ru/media/onp/pochemu-lesnye-pojary-v-rossii–eto-horosho-obiasniaiu-na-palcah-609d5dd3d4b3a2415306c812

Сейчас на меня ополчатся – чего же хорошего может быть в пожаре? Деревья гибнут, животные гибнут. Птички и ёжики теряют жилища. Атмосфера загрязняется. Углекислый газ усиливает парниковый эффект. В конце концов страдают люди и их имущество…<…>

<…> …для нормального функционирования экосистем нужны не только те или иные живые организмы, но также и различные природные явления. В том числе и негативные.

Вот взять то же самое половодье – да, зайцы от него страдают и только лишь дед Мазай может им помочь. Но без подобных наводнений целые экосистемы в поймах рек вымерли бы! Просто потому что живая природа развивалась в присутствии наводнений и убирать их просто так – это вредительство.

То же самое касается и лесных пожаров. Десятки миллионов лет они являлись спутниками лесных экосистем. И эти лесные экосистемы, соответственно, уже привыкли существовать в присутствии пожаров. Без них они сильно пострадают или даже вымрут.

Вот только некоторые плюсы, которые дает лесной пожар:

А. Обогащение почв. <…> …когда по лесу проходит пожар, он превращает стволы в золу и возвращает полезные вещества обратно в почву. Восстанавливается кислотно-щелочной баланс и минеральный состав почв. <…>

Б. Помощь семенам. Если взять широколиственные леса, то там падает так много листьев, что всего за пару десятков лет под деревьями может образоваться метровый слой лесной подстилки.

Эта подстилка, конечно, образуется и в других лесах. В том числе и хвойных. Представьте, как сложно пробиться через эту мёртвую подушку семенам растений.

Но как только по лесу проходит пожар, подстилка уничтожается и это дает возможность для прорастания новых деревьев, трав и кустарников.

В. Помощь шишкам. Известно, что шишки некоторых хвойных деревьев просто нуждаются в обжиге огнем. Только при высокой температуре шишка лопается и это позволяет орехам «выбраться наружу» и дать жизнь новым деревьям.

Г. Уничтожение вредителей. Лес, который погибает от вредителей (короедов, например) просто обязан поскорее сгореть – это уничтожит вредителей и не даст им перекинуться на здоровые деревья.

Кроме того, огонь убивает вредоносные грибы и бактерии, которые развиваются в лесной подстилке и угрожают лесу. Низовой пожар устраняет эти угрозы, но взрослым и здоровым деревьям почти не вредит.

Д. Освобождение леса от хлама. Просто представьте лес, которому… ну, скажем, 5000 лет. И все эти 5000 лет на землю падают листья, стволы, ветки, птичий помет и кости животных, шишки, кора, рога оленей…

С одной стороны, звучит убедительно. С другой стороны, так ведь можно дойти и до оправдания массового уничтожения чуть ли не любых живых сообществ, в том числе и тех, в которых живём мы с вами. Похоже, лучше всё-таки вкладываться в лесную охрану.