 

Microsoft обяжет пользователей устаревших версий Windows платить ежемесячную абонентскую плату

21.06.2021, 20:04, Разное
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Microsoft приняла решение установить абонентскую плату за использование Windows 98, XP, 7 и других операционных систем, выпущенных компанией до 2010 года.

Пользователи будут обязаны ежемесячно выплачивать по 10 долларов США, в противном случае их компьютеры будут заблокированы.

Microsoft обяжет пользователей устаревших версий Windows платить– Принимая это решение, мы исходили исключительно из интересов наших клиентов. Последние версии Windows наиболее защищены, но многие пользователи всё ещё отдают предпочтения устаревшим продуктам Microsoft. Они не понимают, что используя в 2021 году Windows XP или 7, подвергаются колоссальному риску. Преступники могут за несколько минут похитить их конфиденциальные данные. Мы убеждены, что внедрение ежемесячной абонентской платы станет дополнительным стимулом обновить свою операционную систему для миллионов пользователей Windows, тем более, сейчас это можно сделать с большой скидкой, – заявил президент Microsoft Брэд Смит.

Подписка станет обязательной уже с 1 сентября. По оценкам экспертов до конца 2021 года она принесёт американскому гиганту более миллиарда долларов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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