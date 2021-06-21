Он слишком много думает о деталях и сосредоточен на карьере: как распознать парня, который никогда не был в отношениях

Мужчинам свойственно хвалиться друг перед другом своими победами на любовном фронте, но не все они являются экспертами в любви. Многим современным мужчинам из-за постоянной занятости просто некогда строить отношения. А когда они все-таки решаются на это и идут на свидание, то их раннюю непричастность к “миру парочек” выдает несколько неочевидных характеристик.

Застенчивость

Одна из наиболее распространенных характеристик мужчин, которые никогда ни с кем не встречались, — это их застенчивый характер. Им обычно сложно начать разговор с женщиной. Каждый раз, когда такой парень хочет с кем-то познакомиться, эта черта характера является большим препятствием.

Если на свидании вы заметили, что ваш партнер ведет себя как-то пассивно, не проявляет особой активности в разговоре и нервно теребит скатерть, не переживайте, возможно, он никогда раньше не был в отношениях.

Кстати, этот пункт актуален для тех, кого познакомили общие знакомые, и они же посоветовали, куда сходить на свидание. О дате и времени вы уже договаривались сами.

Не понимает, чего вы хотите

Все, что мы умеем делать, приходит к нам с опытом. И да, если ваш мужчина раньше не был ни на одном свидании, он наверняка не будет знать, как себя вести. Ему будет сложно догадаться чего хочет его спутница. Нет, конечно, у него есть определенные представления, как должно проходить свидание и какова роль мужчины в нем. Но это лишь теория, почерпнутая из фильмов и рассказов друзей, но ни разу не испытанная на практике.

Чтобы не сделать встречу совсем уж неловкой, скажите своему мужчине, чего вы действительно хотите. Вы можете сами выбрать, в какое кафе хотите пойти. Он не обидится, а будет благодарен, потому что ему не пришлось ломать голову над тем, куда вас вести. Только выбирайте заведения среднего ценового сегмента, если не знаете реального финансового положения мужчины.

Концепция “проводить время вместе” ему непонятна

Тем, кто привык к одиночеству, трудно проводить время с другими людьми. Это правило распространяется и на мужчин, которые никогда не встречались. Они привыкли заниматься своими делами и жить в собственном маленьком мирке.

Чтобы мужчина смог осознать, что такое качественное времяпрепровождение в паре, ему понадобится много времени.

Работа у него в приоритете

Конечно, есть люди, которые успешно совмещают карьеру и личную жизнь. Но таких меньшинство.

Вам нужно свыкнуться с мыслью, что мужчина так долго был один только потому, что карьера у него была на первом месте. В какой-то момент он осознанно пришел к тому, что свидания неважны, а работа — это главное в жизни.

Теперь, когда он согласился прийти на свидание, можно сказать, что приоритеты у него изменились. Но привычка отдавать всего себя работе осталась, и с этим в будущем придется научиться справляться.

Много думает и сомневается

Многочисленные сомнения – один из признаков мужчины, который раньше не состоял в отношениях. Он слишком много думает о том, что хорошо, что плохо, как правильно поступить и т. д. Даже когда он отправляет сообщение, а вы отвечаете не так, как он себе надумал, парень сразу же начинает паниковать и думает, что он написал что-то не так. Все эти моменты с ним нужно проговаривать и обсуждать.

Он быстро делает выводы

Мужчина, который не был в отношениях, обычно легко рассуждает о женском макияже, поведении или телосложении. Чаще всего он это все критикует, так как у него завышенные стандарты и совсем не реалистичные ожидания.

Такое поведение очень хорошо обличает того, кто ни разу не был в отношениях. Сразу видно, что этот мужчина взаимодействовал только с теми женщинами, которые напечатаны на обложках глянцевых журналов, но не проживал с кем-то противоположного пола в одном пространстве. Иначе он бы понимал, что особенности внешности или странное поведение делают женщину не не такой, как все, а уникальной личностью.