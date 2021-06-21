Как успокоить грудного малыша меньше чем за минуту: лайфхак для молодых мам

Иногда молодым и неопытным родительницам никак не удается успокоить ребенка, как бы они ни старались. Одна из мам решила поделиться своим советом, разместив в TikTok видео о том, как помочь младенцу перестать плакать. Она уверяет, что предлагаемый ею способ является доступным, и воспользоваться им сможет любая женщина. Уже через несколько секунд малыш успокоится.

Как успокоить грудничка менее чем за одну минуту

На видео женщина, предлагающая лайфхак для мам, объясняет, что сначала ребенка нужно спеленать правильно: его руки должны быть скрещены на груди, и он должен чувствовать себя свободно. Затем она осторожно переворачивает младенца таким образом, чтобы он был повернут к ней спинкой и слегка наклонен вперед. После этого мама нежно раскачивает свое чадо в направлении от себя и к себе.

Мама подытоживает: чтобы ребенок перестал плакать, его не нужно держать на руках лицом вверх и раскачивать из стороны в сторону. Правильным она считает вертикальное положение и движения вперед-назад. При этом не следует забывать о ручках младенца, скрещенных на груди.

А также женщина подчеркивает, что необходимо поддерживать шейку малыша, но при этом не мешать ему свободно дышать. И тогда успех будет обеспечен.

Далее – о том, как нужно правильно пеленать младенца.

Правила безопасного пеленания

Они заключаются в следующем:

При пеленании необходимо использовать тонкий дышащий материал. Речь идет о пеленках и одеяльцах из хлопка или муслина.Не следует заворачивать ребенка близко к шее. Она, как и головка, должна быть совершенно свободной.Оборачивать ребенка нужно плотно, но при этом с большой осторожностью, не очень сильно, чтобы не сковывать его тельце, особенно бедра и колени. В противном случае может постепенно развиться дисплазия тазобедренного сустава, то есть неправильное его формирование.Для снижения риска возникновения подобных заболеваний нужно проследить за тем, чтобы новорожденный имел возможность двигать ножками свободно, принимая естественное положение, называемое “лягушачьи лапки”.

Медики поясняют, что целью пеленания является имитация условий, в которых ребенок находился в материнской утробе. А там он был, с одной стороны, ограничен, а с другой – мог производить те или иные движения. Нужно также позаботиться, чтобы младенец не замерзал, но в то же время ему не должно быть жарко. И в том, и в другом случае он подвергается опасности. Пеленая сына или дочку, не нужно их чересчур укутывать.

Пеленать следует исключительно новорожденных детей. Как только они начинают потихоньку переворачиваться, от этого процесса нужно отказаться.

Другие правила, связанные с уходом за младенцем

Укладывать спать малыша нужно на спинку. Тот, кто кладет его на животик или на бок, делает ошибку.

Необходимо постоянно проверять температуру тела ребенка, следя за тем, чтобы она не поднималась выше нормального значения из-за его перегревания. Вынося младенца на улицу, нужно одевать его по погоде.

Если вам кто-то помогает ухаживать за отпрыском, обязательно объясните, как правильно его пеленать, как не перегревать, как укладывать спать.