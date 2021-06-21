 

Шопинг в Париже: Джастин и Хейли Бибер отдыхают во Франции

21.06.2021, 18:46, Разное
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Кажется, у американских знаменитостей началась пора европейских каникул – здесь ослабили карантинные меры, открыли границы для въезда иностранцев, возобновили работу заведения в общественных местах. На прошлой неделе Орландо Блум и Кэти Перри были замечены с детьми в Венеции, а сегодня Джастин Бибер вместе с женой Хейли и друзьями попали в объективы парижских папарацци.

Молодые люди прилетели, скорее всего, отдохнуть, потому что, согласно расписанию тура Бибера, никаких официальных выступлений во Франции у него не запланировано. Первым делом супруги отправились на шопинг – папарацци “поймали” Джастина с женой и друзьями у магазина американского бренда одежды Kith, который находится рядом с бутиками Cartier, Rolex и салоном Bentley на улице Пьера Шарона, и был открыт этой зимой.

Джастин и Хейли Бибер

Для прогулки по летнему Парижу Хейли выбрала открытый и сексуальный наряд – ультракороткую юбку с разрезом и простой топ в сиреневых тонах, черные лоферы и мягкий клатч в тон юбки. На Джастине были бежевые брюки, голубые кроссовки и светлая толстовка с капюшоном. 

Пройдясь вместе по магазинам, далее маршруты супругов разошлись – музыкант с другом отправился гулять по городу, а Хейли, вероятно, вернулась в отель в центре города. Впрочем, Хейли сама прекрасно проводит время без мужа – недавно она отдыхала в компании модели Кендалл Дженнер в Мексике, о чем красноречиво свидетельствует ее ровный загар.

Напомним, что 30 сентября 2020 года Биберы отметили первую годовщину со дня свадьбы, а в октябре стали героями cover story итальянского Vogue и дали интервью о своих отношениях. В феврале 2021 Хейли рассказала в беседе с People, что их с Джастином уровень доверия друг к другу настолько высокий, что у них даже личные вещи стали общими. В интервью месяц спустя Хейли не обошла стороной тему семейной жизни — по ее словам, у них произошел “кризис первого года”, но теперь все наладилось.



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