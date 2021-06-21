 

Паулина Андреева, Александр Петров, Стася Милославская и другие на премии в Москве

21.06.2021, 18:46, Разное
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В понедельник, 21 июня, в Дубовом зале ресторана Центрального дома литератором прошла 8-я ежегодная церемония награждения победителей независимой театральной премии имени Андрея Лобанова. Премия была учреждена в 2013 году художественным руководителем Театра им. М.Н. Ермоловой Олегом Меньшиковым в честь режиссера и экс-руководителя театра с 1945 по 1956 год Андрея Михайловича Лобанова.

В этом году мероприятие посетили звездные гости и лауреаты Лобановской премии прошлых лет: Александр Петров, Георгий Назаренко, Светлана Головина, Никита Татаренков, Сергей Землянский, а также артисты театра Стася Милославская и Наташа Горбас и другие.

Среди почетных гостей и лауреатов премии была актриса Паулина Андреева. Для нее этот выход стал уже вторым после рождения сына Ивана, причем предыдущий произошел всего неделю назад: 11 июня актриса посетила премию, на которой чествовали самых известных людей Санкт-Петербурга. Там же она дала короткое интервью журналистам, впрочем, не распространяясь в нем о ребенке. Также победителями премии 2021 года стали режиссер Дмитрий Акриш, актер Андрей Мартынов, режиссер Сергей Окунев и актер Филипп Авдеев.

Александр Петров и Стася МилославскаяОлег МеньшиковПаулина АндрееваНикита ТатаренковФилипп Авдеев



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