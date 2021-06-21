Мостовой: Оскорбления нападающего сборной Дании только мотивируют российскую команду

«Когда такое говорят, то это плюс нашей команде, дополнительная мотивация», – сообщил газете ВЗГЛЯД бывший полузащитник сборной РФ по футболу Александр Мостовой, комментируя оскорбительные слова нападающего команды Дании, высказанные в адрес российской сборной.

Перед матчем заключительного тура группового этапа Евро-2020 между сборными РФ и Дании форвард скандинавской команды Юссуф Поульсен сообщил о намерении выиграть решающий для обеих команд матч на Чемпионате Европы. «Если не сможешь обыграть такую команду, как Россия, то не заслуживаешь того, чтобы идти дальше. Мы в том положении, когда все еще можем осуществить наши мечты и надежды на этот турнир», – сказал Поульсен.

«Ясно, что реальную реакцию сборной мы увидим только после игры. Но когда такое говорят, то это только плюс нашей команде, дополнительная мотивация. Конечно, сборная Дании боится предстоящего матча, их устроит только победа. Поэтому они и думают, что могут разными какими-то словами запугать наших ребят», – говорит Мостовой.

Он напомнил, что матч, который состоится вечером 21 июня, станет решающим как для отечественной сборной, так и для команды-соперника. Победитель, соответственно, выйдет из группового тура в 1/8 финала.

«У Дании просто выхода нет, вот они и пользуются психологическими приемами. Кто знал, что они могут проиграть финнам. Сами себя загнали в угол. В игровом плане мы им уступаем, да. А так, на поле может произойти все, что угодно, и мы много таких примеров видели. Когда на поле выходишь, все забываешь, кто и что говорил», – заключил футболист.

Ранее главный тренер сборной Дании Каспер Хьюлманд сказал, что российская команда по футболу хорошо играет, и в сборной есть сильные игроки. При этом он выразил надежду, что его страна сможет победить.