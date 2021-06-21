Американский университет признали нежелательным НПО в России

Иностранную неправительственную организацию «Бард Колледж» признали нежелательной на территории России, соответствующее решение вынесла Генпрокуратура.

«По результатам изучения поступивших материалов 21 июня Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности образовательной иностранной неправительственной организации «Бард колледж» (Bard College), США. Установлено, что ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Информацию об этом решении отправили в Минюст для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России.

Бард-колледж – частный гуманитарный университет США в штате Нью-Йорк, у него есть образовательная сеть из более чем 35 дочерних программ, институтов и центров, охватывающих 12 городов, пять штатов, семь стран и четыре континента.