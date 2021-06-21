Новый внедорожник «УАЗ Азимут» показали на рендерах

В Сети показали рендерные изображения нового внедорожника УАЗ «Азимут».

Вместе с тем производитель пока не озвучивал никаких подробностей о новинке, однако автор изображений применил за основу мотивы от УАЗ-469. Кроме того, по снимкам можно увидеть увеличенный капот и темную крышу из прочного пластика. Также экспертам удалось найти некоторые сходства с ранее показанным концептом УАЗ «Бор», который впервые продемонстрировали в 2019 году.

Пока художник не называет подробностей о технических характеристиках автомобиля, но по крышке багажника можно обнаружить надпись, которая может означать использование 3-литрового дизельного агрегата для данной модели. Остальные особенности пока умалчиваются.