 

Новый внедорожник «УАЗ Азимут» показали на рендерах

21.06.2021, 18:36, Новости дня
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В Сети показали рендерные изображения нового внедорожника УАЗ «Азимут».

Вместе с тем производитель пока не озвучивал никаких подробностей о новинке, однако автор изображений применил за основу мотивы от УАЗ-469. Кроме того, по снимкам можно увидеть увеличенный капот и темную крышу из прочного пластика. Также экспертам удалось найти некоторые сходства с ранее показанным концептом УАЗ «Бор», который впервые продемонстрировали в 2019 году.

Пока художник не называет подробностей о технических характеристиках автомобиля, но по крышке багажника можно обнаружить надпись, которая может означать использование 3-литрового дизельного агрегата для данной модели. Остальные особенности пока умалчиваются.



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