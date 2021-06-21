Марка Hyundai вывела на тесты обновленный кроссовер Palisade 2022 модельного года

Южнокорейский бренд Hyundai проводит тестовые испытания полноразмерного кроссовера Palisade.

Данный автомобиль пережил рестайлинг, который не составит труда рассмотреть даже сквозь защитную пленку. Кроссовер получил многочисленные изменения по внешнему виду, тогда как крышу не стали модернизировать. В салоне модели Palisade применили увеличенный дисплей мультимедийного комплекса. Кроме того, эксперты прогнозируют применение 2,5-литрового двигателя, тогда как ранее автомобиль поставлялся исключительно с 3,8-литровой установкой.

Ранее представители южнокорейского бренда указали, что новый кроссовер Palisade официально представят публике уже к следующему году, однако точная дата пока умалчивается разработчиками.