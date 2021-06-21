МедПортал признан самым популярным медицинским российским онлайн-ресурсом у врачей



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Среди профильных приложений и профессиональный социальных сетей самым востребованным ресурсов оказался сервис «Справочник врача» — в нем зарегистрированы 75,8% респондентов. Второе место заняло закрытое сообщество «Врачи РФ», в нем состоит 21,2% опрошенных. Также специалисты выделили ресурсы «Доктор на работе» и «Мир врача» (10,6%), еще 15,3% сообщили, что не пользуются профильными приложениями и соцсетями, поскольку в них недостаточно профессионального контента.

Среди российских онлайн-ресурсов, где публикуются новости и статьи о доказательной медицине, самым востребованным оказался МедПортал — 32,2% опрошенных оказались нашими постоянными читателями. Также врачи доверяют порталам МедВестник (28,1%), Медач (22,7%), Медицинская РФ (18,9%), ФармВестник (9,5%), Vademecum (6%), Доктор Питер (5%), Доктор Рамблер (3,9%), GxP News (1,4%).

Большинство специалистов не читают зарубежные медицинские СМИ (65,9%), международными новостями и статьями интересуются 34,1%. Самым авторитетным онлайн-изданием врачи считают ресурс Medscape — за него проголосовали 34,4% респондентов. На втором месте оказался портал WebMD (11,1%), еще 4,2% изучают новостные ресурсы по своей специальности.

В зависимости от тематики врачи предпочитают читать новости и статьи среднего объема — 44,6%. Еще 41,4% стараются экономить время и любят читать короткие новости и заметки. Большие материалы выбирают 9,6% респондентов, а 4,4% сообщили, что готовы читать объемные публикации, анализировать список литературы и приложения.

Медицинский видеоконтент врачи чаще всего смотрят на YouTube (67,7%), на профессиональных ресурсах для проведения вебинаров (42,6%) и в профильных соцсетях и приложениях (37,6%). Лекции на специализированных ресурсах регулярно смотрят 72,6%.

Что касается российских научных журналов, то постоянную подписку оформляют лишь 4,5% респондентов, еще 3,8% читают отдельные выпуски без подписки. Большинство врачей (59,7%) изучают отдельные статьи по интересующей их теме без привязки к конкретному изданию. При этом 54,3% обращают внимание, в какой базе данных рецензируется журнал (Web of Science, Scopus, NIH), но не придают этому большого значения. Еще 26,4% опрошенных считают, что это очень важный нюанс, а 19,3% не уделяют этому внимания.