 

Ученые выявили уникальные отличия людей с карими глазами

21.06.2021, 18:30, Разное
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Учёные из Питтсбурга выявили уникальные отличия людей с карими глазами. Они быстрее завоёвывают авторитет и легче располагают к себе людей.
В исследовании принимали участие мужчины и женщины разного возраста. Исследователи изучили влияние некоторых факторов на организм таких людей. Оказалось, что обладатели карих глаз больше других подвержены интоксикации. Это, в свою очередь, приводит к более серьёзным последствиям даже при приёме небольшого количества алкоголя. Именно поэтому, уверены учёные, такие люди реже остальных страдают от алкоголизма. При этом карие глаза действуют расслабляюще на других людей, и они охотнее рассказывают свои секреты и доверяют тайны.

Несмотря на обилие положительных качеств, учёные нашли и минус карих глаз. Из-за большого количества мелатонина, который и окрашивает глаза в такой цвет, обладатели карих глаз склонны к чрезмерной сонливости. Им нужно больше времени на отдых и, в частности, на сон.

Источник: www.grozny-inform.ru



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