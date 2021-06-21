 

Ученые назвали лучшую диету для снижения рисков онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний

21.06.2021, 18:30, Разное
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Американские исследователи провели анализ ряда исследований, посвященных влиянию ежедневного пищевого рациона на динамику развития у людей различного типа заболеваний. На основании результатов научной работы исследователи выделили наиболее полезную диету, приверженцы которой имеют наименьший риск появления сердечно-сосудистых и онкологических болезней, а также смертности от них.
В процессе аналитической работы исследователи использовали данные проведенных ранее их коллегами семи исследований, охвативших весьма большую выборку жителей – почти 125 тысяч человек. Информация содержала сведения о сопутствующих заболеваниях и смертности вышеуказанной категории населения, а также о кулинарных пристрастиях этих людей. Результаты показали, что наиболее полезной и здоровой является вегетарианская диета, характерная повышенным содержанием в ежедневном пищевом рационе овощей, фруктов и бобовых по сравнению с другими продуктами. В частности, сравнивая с приверженцами других диет, смертность вегетарианцев была ниже на 29% от сердечно-сосудистых заболеваний, на 18% – от онкологических, и на 9% – в целом от всех причин.

Медики также отметили, что любители вегетарианских блюд традиционно избегают употребления обработанных пищевых продуктов и, самое главное, чаще всего отдают предпочтение повышенной физической активности и прогулкам на свежем воздухе – факторам, всегда предопределяющим повышенный уровень здоровья людей. Материалы научной работы были опубликованы в Express.

Источник: ufacitynews.ru



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