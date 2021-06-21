Учёные опровергли связь увеличенной длины крыльев птиц с ранней миграцией

Эволюционный биолог Маркета Зимова из Мичиганского университета, вместе с командой исследователей, опровергла связь увеличенной длиной крыльев перелётных птиц с ранней миграцией. Эти два фактора происходили параллельно, но не зависят друг от друга.

Исследователи уже изучали время миграции самых ранних перелётных птиц и время, когда они возвращаются на юг поздней осенью. При этом длину крыльев пернатых эксперты в своих изучениях не учитывали. В свою очередь другие научные сотрудники как раз изучали эти изменения на протяжении 40 лет, но при этом не учитывали более ранние миграции птиц. Зимова и её коллеги соединили два исследования, чтобы определить взаимосвязь между ранними прилётами и длиной крыльев. В ходе работы они изучили данные из Полевого музея, где сохранились более 70 тыс. образцов 52 видов птиц. Как оказалось, эти два фактора действительно происходя параллельно, но совершенно друг от друга не зависят. В частности, более ранние прилёты и поздние возвращения связаны с климатическими изменениями.

Длина крыльев пока остаётся загадкой для учёных. Пропорционально уменьшается и само тело пернатых, делая их более выносливыми. Эксперты предполагают, что такие изменения помогают птицам более быстро мигрировать, ведь остановки становятся короче, а сам путь увеличивается с каждым годом. В итоге более длинные крылья и меньшее тело позволяет экономнее расходовать силы, не перегреваться в процессе полёта и сохранять влагу.

Источник: fbm.ru