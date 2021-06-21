“Не нужно было выносить сор из избы”, “Выглядит как оправдание”. Подольская после критики в сети назвала новые причины увольнения няни

“Мой предыдущий пост наделал много шума. Во-первых, няню я уволила, конечно же, не за то, что она сказала, что мы сотрудничаем, а за то, что я попросила ее не гулять с Ваней по жаре, а сидеть на веранде в прохладной тени, тем самым проявляя заботу об обоих. Ваня очень плохо спит на жаре”, – сообщила артистка.

Она уточнила, что в ответ на ее просьбу няня заявила, что не будет этого делать, так как “ходить и двигаться человеку полезно для здоровья, а сидеть вредно”.

“Меня не устраивает такая категоричная формулировка от няни! Это недопустимо. Есть другие формы выражения своего несогласия. Наверное, она устала и сознательно пошла на конфликт. Но это ее выбор, а я не собираюсь тратить время на заигрывание. До свидания”, – отметила Подольская.

Отвечая на критику подписчиков, она заявила, что не может сидеть в декрете, так как с детства боится безденежья, а “сидеть на шее у мужа считает недопустимым”.

“Не нужно было выносить сор из избы”, – отреагировали на новый пост подписчики артистки.

“Выглядит как оправдание”, – заметили пользователи сети.

“Няня должна выполнять просьбы своего работодателя! На этом точка. Питание, прогулки, игры – все согласовывать с родителями”, – поддержали певицу поклонники.

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Публикация от Наталья Подольская (@nataliapodolskaya)

Контекст:

Подольская получила известность после участия в пятом сезоне российского шоу “Фабрика звезд”.

Певица в 2010 году вышла замуж за Преснякова. Супруги вместе воспитывают двух сыновей – Артемия (2015) и Ивана, который родился 22 октября 2020 года.

21 июня Подольская заявила, что уволила няню Ивана. По словам певицы, в какой-то момент она напомнила ей, что это она является ее работодателем, а не наоборот, няня в ответ заявила, что они сотрудничают. Подольская отметила, что после такого ответа ей пришлось “собирать челюсть с пола”. В ответ подписчики певицы удивились, почему она сама не может ухаживать за семимесячным сыном, и предположили, что артистка “зазвездилась”.

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