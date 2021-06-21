Саркисян призвал поменять Конституцию Армении и вернуть обратно президентское правление

По словам Саркисяна, в республике нужно начать осуществлять реформы, которые “привнесут в страну новые технологии, основанные на искусственном интеллекте, открыв дверь для огромной армянской диаспоры”.

Но перед этим нужно поменять основной закон страны, “поскольку с текущей Конституцией Армения не является ни президентской, ни парламентской республикой, когда правит премьер-министр”, отметил глава государства.

По мнению Саркисяна, “получилось так, что у людей есть большая власть, но нет ответственности”.

В Армении на выходных состоялись досрочные парламентские выборы, на которых победила партия исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна “Гражданский договор”.

Согласно данным ЦИК она набрала 53,92% (687 251) голосов избирателей, блок второго президента Роберта Кочаряна “Армения” получил поддержку 21,04% (268 165) граждан страны, блок бывшего главы Службы нацбезопасности Артура Ванецяна и третьего президента республики Сержа Саргсяна “Честь имею” – 5,23% (66 633). Другие политические силы набрали менее 4% голосов избирателей.

Проходной барьер в парламент Армении составляет 7% голосов для политических блоков и 5% – для партий.

В то же время, согласно избирательному законодательству республики, в парламенте Армении должны быть как минимум три политические силы. Таким образом, в Национальном собрании будет представлен блок “Честь имею”, набравший наибольшее количество голосов среди тех политических сил, которые не прошли в парламент.

Пашинян 21 июня заявил, что возглавляемая им партия “Гражданский договор” самостоятельно сформирует новое правительство республики.

“Согласно опубликованным ЦИК предварительным результатам выборов, партия “Гражданский договор” будет иметь конституционное большинство в новоизбранном парламенте (не менее 71 депутата из 105) и сформирует правительство под моим руководством”, – отмечал Пашинян.

В свою очередь в блоке “Армения” не признали результаты парламентских выборов и заявили, что обратятся в Конституционный суд республики.

Контекст:

Пашинян возглавляет правительство Армении с мая 2018 года. Он пришел к власти в результате массовых акций протеста.

В 2020 году в Армении обострился политический кризис после того, как оппозиция призвала Пашиняна уйти в отставку за подписание соглашения о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Согласно документу, Нагорный Карабах передал Азербайджану пять районов, а армянская армия вынуждена была покинуть регион. Отставку правительства Пашиняна поддерживал и президент Армен Саркисян.

18 марта 2021 года Пашинян объявил внеочередные парламентские выборы.

25 апреля Пашинян подал в отставку. 3 мая его на специальном заседании парламента в первый раз отказались назначить главой правительства, 10 мая – второй раз. Это было необходимо для проведения новых выборов.

До 2015 года в Армении действовала Конституция, принятая в 1995 году и одобренная на референдуме в ноябре 2005 года. Согласно ней, Армения была унитарным государство с президентской формой правления.

В декабре в стране прошел референдум, по итогам которого Армения перешла на парламентскую форму правления. Согласно проекту изменений Конституции, президент Армении избирается не на пять лет прямым всенародным голосованием, а на семь – депутатами парламента и представителями органов местного самоуправления. Кроме того, президент не может избираться более одного раза и состоять в какой-либо партии. Высшим органом власти стало правительство, которому подчинены вооруженные силы. Фактическим руководителем Армении стал премьер-министр, назначаемый президентом из числа кандидатов от партии или блока, победивших на парламентских выборах.

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