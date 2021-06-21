Боевики на Донбассе ведут дистанционное минирование территории – штаб ООС

В частности, в районе населенного пункта Железное Донецкой области оккупанты заминировали территорию минами ПОМ-2.

Всего с начала суток зафиксировано три нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков.

Вблизи Красногоровки и Гнутово Донецкой области российские оккупанты открывали огонь из минометов 120-го калибра, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины в результате обстрелов со стороны боевиков нет.

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Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

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