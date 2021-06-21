 

Володин поблагодарил Путина за диалог с депутатами

21.06.2021, 18:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Достичь таких результатов парламентариям помог консенсус, на основе которого между фракциями был выстроен диалог, отметил председатель ГД.

“И этот диалог стал возможен после того, когда в самом начале пути лидеры парламентских фракций на встрече с вами получили напутствие о необходимости его не просто выстраивать, а делать это на основе учета интересов и мнений каждой политической фракции, несмотря на то, что не у всех есть большинство», — сказал спикер.

Представители всех фракций могли участвовать в обсуждении вопросов в ГД, в руководстве ключевых комитетов и в Совете палаты, отметил Володин.
Несмотря на принадлежность к разным фракциям, седьмая Дума сделала все для конструктивного обсуждения вопросов, а по ключевым моментам была консолидация – порядка 80%, подчеркнул спикер.

Парламентарии объединились, когда речь шла о защите интересов страны, борьбе с пандемией, поддержке предложений президента, добавил Володин.

Председатель ГД напомнил, что по предложению главы государства, закрепленному в Конституции, часть президентских полномочий перешла гражданам. Теперь через депутатов Госдумы они утверждают состав правительства. Взаимодействие с кабмином вышло на новый уровень, констатировал Володин.

«Когда мы говорим о результатах работы, это во многом, уважаемый Владимир Владимирович, итог того диалога, который вы выстроили с парламентом по развитию нашей демократии и парламентской системы», — отметил спикер.

Володин поблагодарил президента за постоянный диалог с Думой. “Вы всегда поддерживаете и депутатов, и фракции, когда перед ними стоят сложные задачи», — заключил председатель ГД.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.06 / Кутюр от Сергеенко, капсула в честь Гагарина: лукбуки новых коллекций российских дизайнеров

31.03 / В России заявили о создании первой в мире вакцины от коронавируса для животных

25.04 / Власть на букву «х»

24.10 / Артемий Лебедев получит 15 миллиардов долларов от правительства Японии за редизайн национального флага

30.03 / Россиян заставят оплачивать парковку у себя во дворе

21.01 / Куриное яйцо помогло понять, какой удар вызывает наиболее сильное сотрясение мозга

28.10 / Мнение: Борьба с Макроном

07.10 / “Ненаказанный садизм”: Лукашенко разнесли за разрушение правовой системы Белоруссии

21.07 / Для чего инопланетяне повредили ДНК человека?

09.09 / Чай с бутербродом – сигнал о болезни, а не предпочтение в еде

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика