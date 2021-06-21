 

В составе московской водопроводной воды нашли взрывоопасный газ

21.06.2021, 18:53, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Роспотребнадзор после изучения состава водопроводной воды сразу в 10 районах столицы сообщил о наличии в ней атомов вещества, которое в чистом виде представляет из себя взрывоопасный раз, а его отдельные изотопы являются радиоактивными.

Москвичам рекомендуют быть крайне осторожными при пользовании водопроводом, чтобы обезопасить себя и своих близких.

В составе водопроводной воды нашли взрывоопасный газМассовая доля газа в составе воды из московских водопроводов составляет 11%, что на несколько порядков превышает его концентрацию в атмосфере. В газообразном состоянии это вещество легко воспламеняется и может взорваться при высоких концентрациях, а ядра атомов данного вещества не содержат необходимых для нормального функционирования организма нейтронов.

Данное вещество также широко применяется при создании оружия массового уничтожения. Так, крупнейшая в мире бомба АН602, испытанная в 1961 году, использовала его в своей взрывной реакции. Также вещество присутствует в составе большинства токсинов, в том числе боевых отравляющих веществ класса «Новичок».

Москвичам рекомендовано использовать костюмы химзащиты при пользовании водопроводом и не допускать выделения данного газа из воды в результате электролиза в домашних условиях.

– Мы пока не знаем, как вещество попало в московские водопроводы. Сейчас проводится проверка и устанавливаются виновные. А пока мы рекомендуем москвичам быть очень осторожными. Поменьше открывайте водопроводные краны, а если уж пришлось это сделать – озаботьтесь средствами химической и радиационной защиты. Лучше всего, конечно, делать это во взрывостойком бункере, однако мы понимаем, что кроме членов правительства мало кто из москвичей может себе это позволить, – сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.06 / Ирина Безрукова попросила зарплату в театре, как у Ольги Бузовой

29.12 / Мнение: Про «иностранных агентов»

04.01 / Леонид Агутин сочинил стихи в честь постновогоднего похмелья

04.06 / Онколог Карасёв раскритиковал метод выявления рака от теледоктора Мясникова

06.08 / Для противодействия пропаганде гомосексуализма в России запретят настроечные телевизионные таблицы

05.01 / Исследователи установили шесть четко различимых подтипов преддиабета

25.12 / Джонни Депп начнет новое судебное разбирательство против Эмбер Херд

28.07 / В Xiaomi запатентовали первый смартфон с отсеком для наушников

24.08 / Появился новый препарат для профилактики и лечения ВИЧ

23.03 / Эксперт назвал главную причину для отказа от использования браузера Google Chrome

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика