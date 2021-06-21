В составе московской водопроводной воды нашли взрывоопасный газ

Роспотребнадзор после изучения состава водопроводной воды сразу в 10 районах столицы сообщил о наличии в ней атомов вещества, которое в чистом виде представляет из себя взрывоопасный раз, а его отдельные изотопы являются радиоактивными.

Москвичам рекомендуют быть крайне осторожными при пользовании водопроводом, чтобы обезопасить себя и своих близких.

Массовая доля газа в составе воды из московских водопроводов составляет 11%, что на несколько порядков превышает его концентрацию в атмосфере. В газообразном состоянии это вещество легко воспламеняется и может взорваться при высоких концентрациях, а ядра атомов данного вещества не содержат необходимых для нормального функционирования организма нейтронов.

Данное вещество также широко применяется при создании оружия массового уничтожения. Так, крупнейшая в мире бомба АН602, испытанная в 1961 году, использовала его в своей взрывной реакции. Также вещество присутствует в составе большинства токсинов, в том числе боевых отравляющих веществ класса «Новичок».

Москвичам рекомендовано использовать костюмы химзащиты при пользовании водопроводом и не допускать выделения данного газа из воды в результате электролиза в домашних условиях.

– Мы пока не знаем, как вещество попало в московские водопроводы. Сейчас проводится проверка и устанавливаются виновные. А пока мы рекомендуем москвичам быть очень осторожными. Поменьше открывайте водопроводные краны, а если уж пришлось это сделать – озаботьтесь средствами химической и радиационной защиты. Лучше всего, конечно, делать это во взрывостойком бункере, однако мы понимаем, что кроме членов правительства мало кто из москвичей может себе это позволить, – сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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