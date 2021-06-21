Владимир Машков, Мария Аронова, Юрий Стоянов и другие на церемонии вручения театральной премии

20 июня в музее-усадьбе “Архангельское” состоялась 30-я церемония награждения лауреатов Первой театральной премии “Хрустальная Турандот”. Награды вручали по итогам двух последних театральных сезонов, так как в 2020 году премию пришлось отменить из-за пандемии коронавируса.

Гостями торжественной церемонии стали десятки актеров и видных театральных деятелей, в том числе Мария Аронова, Юрий Стоянов, Валерий Гаркалин, Вадим Верник, Павел Гусев с супругой Ниной Шацкой, Екатерина Гусева, Ольга Прокофьева, Игорь Угольников, Геннадий Хазанов, Олеся Железняк, Владимир Машков, Евгений Миронов и многие другие.

Геннадий Хазанова и Екатерина Гусева Мария Аронова с сыном и Юрий Стоянов Игорь Угольников, Мария Аронова, Валерий Гаркалин и Владислав Гандрабура

Приз за лучшую мужскую роль получил “самый молодой Хлестаков русской сцены”, 21-летний актер Владислав Миллер. Награду он получил из рук Вадима Верника и Сергея Урсуляка. Приз за лучшую женскую роль забрала Олеся Железняк за партию в постановке “Поминальная молитва” в театре “Ленком”. “Лучшим актерским дуэтом” были признаны мать и сын – Мария Аронова и Владислав Гандрабура (“Мертвые души”). Награду за лучшую режиссерскую работу получил Сергей Женовач за постановку спектакля «Заговор чувств» по пьесе Юрия Олеши.

Игорь Миркурбанов с сыном

Евгений Миронов Ольга Прокофьева Олеся Железняк Мария Аронова Екатерина Гусева Юрий Стоянов Вадим Верник