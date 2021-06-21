Владимир Машков, Мария Аронова, Юрий Стоянов и другие на церемонии вручения театральной премии
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20 июня в музее-усадьбе “Архангельское” состоялась 30-я церемония награждения лауреатов Первой театральной премии “Хрустальная Турандот”. Награды вручали по итогам двух последних театральных сезонов, так как в 2020 году премию пришлось отменить из-за пандемии коронавируса.
Гостями торжественной церемонии стали десятки актеров и видных театральных деятелей, в том числе Мария Аронова, Юрий Стоянов, Валерий Гаркалин, Вадим Верник, Павел Гусев с супругой Ниной Шацкой, Екатерина Гусева, Ольга Прокофьева, Игорь Угольников, Геннадий Хазанов, Олеся Железняк, Владимир Машков, Евгений Миронов и многие другие.
Геннадий Хазанова и Екатерина ГусеваМария Аронова с сыном и Юрий СтояновИгорь Угольников, Мария Аронова, Валерий Гаркалин и Владислав Гандрабура
Приз за лучшую мужскую роль получил “самый молодой Хлестаков русской сцены”, 21-летний актер Владислав Миллер. Награду он получил из рук Вадима Верника и Сергея Урсуляка. Приз за лучшую женскую роль забрала Олеся Железняк за партию в постановке “Поминальная молитва” в театре “Ленком”. “Лучшим актерским дуэтом” были признаны мать и сын – Мария Аронова и Владислав Гандрабура (“Мертвые души”). Награду за лучшую режиссерскую работу получил Сергей Женовач за постановку спектакля «Заговор чувств» по пьесе Юрия Олеши.
Игорь Миркурбанов с сыном
Евгений МироновОльга ПрокофьеваОлеся ЖелезнякМария АроноваЕкатерина ГусеваЮрий СтояновВадим Верник
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