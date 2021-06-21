Дачная идиллия: Елена Подкаминская показала подросших дочерей

Актриса театра и кино, звезда сериалов “Кухня” и “ИП Пирогова” Елена Подкаминская редко делится личным с публикой. Но на днях сделала редкое исключение, чем обрадовала своих подписчиков. В эти выходные Елена опубликовала свежие фотографии своих дочерей – 10-летней Полины и Евы, которой 3 августа исполнится четыре года.

Снимки были сделаны за городом на берегу водоема. В комментариях интернет-пользователи отметили, что фотографии, на которых сестры сидят на пирсе в лучах закатного солнца и танцуют на пороге деревянного коттеджа, передают атмосферу лета и детской беззаботности.

Дети Елены Подкаминской – Полина и Ева

Будучи успешной актрисой, которая время от времени посещает светские мероприятия, участвует в фотосессиях и дает интервью, 42-летняя Елена Подкаминская остается одной из самых закрытых российских звезд. Она почти никогда не комментирует личную жизнь и крайне редко показывает детей. Лицо младшего ребенка – сына Александра – она до сих пор скрывает. Кстати, Елена настоящий мастер конспирации – ей удалось скрыть от широкой общественности две своих беременности – в 2017 году, когда она ждала дочь Еву, и два года спустя, когда в третий раз оказалась в интересном положении.

Поэтому когда в марте 2020-го актриса опубликовала фото на последнем месяце беременности и рассказала, что стала мамой в третий раз, ее поклонники были очень удивлены. Когда Саше исполнился месяц, Елена решила рассказать им, как малыш появился на свет. Актриса призналась, что своего третьего ребенка рожала в домашних условиях под пристальным вниманием акушерки – точно так же, как и свою младшую дочь Еву.

Во время ожидания первой дочери Полины я прочла немало литературы, которая сформировала мой взгляд на роды, материнство, родительство. Ожидая Еву, я мечтала и надеялась, что “все сложится благоприятно и наилучшим образом для нас”, – и я смогу родить дома. И, когда это случилось, это настолько в меня “попало”, что сомнений, где рожать сына, уже не было, – призналась Подкаминская. Елена Подкаминская сейчас замужем во второй раз. С первым мужем – бизнесменом Александром Пляцевым – актриса прожила 6 лет и родила от него дочь Полину. Второй муж, отец ее младших детей, тоже предприниматель, его зовут Денис Гущин. Но ни с первым, ни со вторым Подкаминская ни разу не выходила в свет.

Эксклюзивное интервью Елены Подкаминской для HELLO! о работе во время пандемии, сыне и личной жизни читайте здесь.

Елена Подкаминская во время третьей беременности