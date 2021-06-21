 

Часть крымских пляжей закрыли из-за понижения качества воды

21.06.2021, 17:42, Новости дня
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На пострадавших от наводнения территориях Крыма вводится запрет эксплуатации пляжей в связи с ухудшением качества воды, сообщил Роспотребнадзор.

«В связи с ухудшением качества морской воды межрегиональным управлением Роспотребнадзора по республике Крым и городу федерального значения Севастополю выданы предписания органам местного самоуправления о приостановлении эксплуатации пляжей на пострадавших территориях», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Как долго будет действовать ограничение, не сообщается.

Ведомство организовало вакцинацию работников организаций, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой пищевых продуктов, питьевой воды. Их будут прививать против вирусного гепатита А и дизентерии Зонне для профилактики острых кишечных инфекций.

Также усилен контроль над мероприятиями для недопущения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний.

«По состоянию на 08.00 21 июня санитарно-эпидемиологическая обстановка стабильная, проб питьевой воды и пищевых продуктов, не соответствующих обязательным требованиям, не выявлено», – указали в Роспотребнадзоре.

Напомним, после сильных дождей в Крыму река Водопадная вышла из берегов и затопила Ялту. От разгула стихии в районе Ялты пострадали 40 человек, один мужчина погиб. Глава Крыма Сергей Аксенов ввел в Крыму режим ЧС регионального масштаба. В Керчи после сильных ливней были подтоплены улицы города. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Помощь пострадавшим также оказывают военные моряки.

Пострадавшим от наводнения жителям Крыма пообещали возместить ущерб от последствий разгула стихии, причем первый транш уже выделен. Вместе с этим выпавшие в Ялте обильные осадки позволили накопить в питающем город водохранилище больше годового запаса воды.



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