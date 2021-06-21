ЕС включил в список санкций против Белоруссии российского бизнесмена
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Российский бизнесмен Михаил Гуцериев включен в санкционный список ЕС по Белоруссии за поддержку белорусского президента Александра Лукашенко.
Об этом информирует РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что Евросоюз ввел четвертый пакет индивидуальных санкций против Белоруссии, в список добавлены 78 физлиц и восемь организаций. Также санкции против республики объявили США.
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