 

ЕС включил в список санкций против Белоруссии российского бизнесмена

21.06.2021, 17:42, Новости дня
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Российский бизнесмен Михаил Гуцериев включен в санкционный список ЕС по Белоруссии за поддержку белорусского президента Александра Лукашенко.

Об этом информирует РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Евросоюз ввел четвертый пакет индивидуальных санкций против Белоруссии, в список добавлены 78 физлиц и восемь организаций. Также санкции против республики объявили США.



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