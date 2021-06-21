 

Водитель фуры врезался в подземный переход в Москве

21.06.2021, 17:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Водитель грузовика выехал на встречную полосу на улице Садово-Каретная в Москве и врезался в тумбу подземного перехода, сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД.

«Садово-Каретная, дом 4. В 16.40 произошло ДТП, водитель, управляя грузовым автомобилем, предположительно не справился с управлением, совершил выезд на полосу встречного движения и совершил наезд на препятствие», – сообщили РИА «Новости» в пресс-службе. 

Прибывшие на место происшествия медики госпитализировали водителя. По словам источника в правоохранительных органах, предположительно у водителя возникли проблемы с сердцем из-за жары.

По данным Рен ТВ, водитель фуры 60-летний Рафаил Файзиев скончался в карете скорой помощи. 

Ранее пассажирский автобус врезался в столб на Ленинском проспекте в Санкт-Петербурге, пострадали пять человек. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.04 / “Алладин – герой восточных сказок”, “Еб…ть, у тебя панталоны”. “Чичваркин продемонстрировал новый образ

02.11 / В мире: Польше аукнулась ее ненависть к Лукашенко

28.11 / В Киевском облсовете произошли стычки из-за якобы “ковидного” депутата. Видео

08.06 / “Рабочий формат”. В ОП заявили, что пресс-релиз о разговоре Зеленского с Байденом писался, “исходя из общей атмосферы разговора”

24.05 / Вице-президент Apple сделал странное заявление о новом пульте

29.01 / Делом о ДТП с участием автобуса под Самарой займется центральный аппарат СК

04.08 / Россия перебросила в ДНР И ЛНР 30 грузовиков с оружием

17.04 / На платформе Google Earth можно отследить, как менялась Земля последние 37 лет

28.04 / «Софагейт» испортил отношения между двумя лидерами ЕС

16.01 / Чубайс заявил о «грубейшей ошибке» из-за углеродного налога

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика