Водитель фуры врезался в подземный переход в Москве

Водитель грузовика выехал на встречную полосу на улице Садово-Каретная в Москве и врезался в тумбу подземного перехода, сообщили в пресс-службе столичного ГУМВД.

«Садово-Каретная, дом 4. В 16.40 произошло ДТП, водитель, управляя грузовым автомобилем, предположительно не справился с управлением, совершил выезд на полосу встречного движения и совершил наезд на препятствие», – сообщили РИА «Новости» в пресс-службе.

Прибывшие на место происшествия медики госпитализировали водителя. По словам источника в правоохранительных органах, предположительно у водителя возникли проблемы с сердцем из-за жары.

По данным Рен ТВ, водитель фуры 60-летний Рафаил Файзиев скончался в карете скорой помощи.

Ранее пассажирский автобус врезался в столб на Ленинском проспекте в Санкт-Петербурге, пострадали пять человек.