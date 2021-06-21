 

С 22 июня в России запрещается имя «Адольф»

21.06.2021, 18:04, Разное
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Последним решением VII созыва Государственной думы стало принятие Федерального закона «О запрете использования имени «Адольф» на территории России».

Закон вступает в силу 22 июня 2021 года.

Начиная с открытия ЗАГСов во вторник, назвать ребёнка Адольфом будет невозможно. Также нельзя будет переменить имя на «Адольф» или отчество на «Адольфович/Адольфовна». Иностранный гражданин по имени Адольф, желающий стать россиянином, должен сначала сменить имя и только потом подавать прошение о гражданстве.

– Один японский учёный доказал, что, когда где-то произносят слово «Адольф», в России гибнет одна берёзка. А представляете, сколько раз за день произносят это слово родители какого-нибудь маленького Адольфа? Сколько берёз гибнет в нашей стране? Посмотрите, целые берёзовые рощи сухие стоят! Никакого вражеского нашествия не нужно! – заявил автор законопроекта, член Комиссии Госдумы по иностранному вмешательству в дела России Андрей Альшевских.

В отделениях ЗАГС уже проинструктировали сотрудников, как предлагать альтернативные варианты родителям, желающим назвать мальчика Адольфом. Сначала следует спросить, почему решено выбрать именно это имя (возможно, ребёнка хотят назвать в честь дедушки или прадедушки), а затем предложить созвучные варианты. Например, Арнольд или Альберт. При этом регистраторов ЗАГСа учат ни в коем случае не упоминать в беседе Адольфа Гитлера, чтобы не обидеть родителей и не навредить российским берёзкам.

В понедельник российские ЗАГСы работают со значительной перегрузкой. Родители малышей спешат назвать их Адольфами до вступления запрета в силу.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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