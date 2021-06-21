Автомобили Vinfast могут появиться в России

Вьетнамская компания Vinfast в ближайшее время готовится к выходу своих автомобилей на российский рынок.

Вместе с тем производитель пока не раскрывает подробностей относительно поставок, однако планируется также осуществлять продажи техники на рынок Европы и США. Уже к следующему году на европейском рынке появятся первые дилерские центры данного бренда. Вьетнамский автопроизводитель готовится к существенному расширению продаж на глобальном рынке, создавая собственные институты и центры в различных странах.

Известно, что для строительство нового завода вложат свыше 3,5 миллиардов долларов. Остальные подробности о предстоящей деятельности пока умалчиваются производителем.