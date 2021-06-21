Обновленный кроссовер Subaru Forester появится в РФ до конца 2021 года

Новый кроссовер Subaru Forester появится на российском рынке до конца 2021 года.

В свою очередь, новая генерация пока доступна исключительно на внутреннем рынке. Автомобиль распознать не составит труда по колесным дискам, светодиодной оптике и решетке радиатора. Кроме того, модель имеет более спортивную внешность, что отражается в рельефе кузова. Разработчики существенно улучшили подвеску, а также установили дополнительные настройки для коробки передач.

Под капотом кроссовера Subaru Forester установлен 2-литровый бензиновый двигатель на 145 л.с. мощности. Также в продажу выйдет версия с 1,8-литровой установкой на 177 л.с. Покупателям будет предложена и гибридная модификация автомобиля, однако его мощность пока не раскрыта перед выходом на российский рынок.