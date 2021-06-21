 

Обновленный кроссовер Subaru Forester появится в РФ до конца 2021 года

21.06.2021, 17:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Новый кроссовер Subaru Forester появится на российском рынке до конца 2021 года.

В свою очередь, новая генерация пока доступна исключительно на внутреннем рынке. Автомобиль распознать не составит труда по колесным дискам, светодиодной оптике и решетке радиатора. Кроме того, модель имеет более спортивную внешность, что отражается в рельефе кузова. Разработчики существенно улучшили подвеску, а также установили дополнительные настройки для коробки передач.

Под капотом кроссовера Subaru Forester установлен 2-литровый бензиновый двигатель на 145 л.с. мощности. Также в продажу выйдет версия с 1,8-литровой установкой на 177 л.с. Покупателям будет предложена и гибридная модификация автомобиля, однако его мощность пока не раскрыта перед выходом на российский рынок.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.08 / Зеленский о ситуации в Беларуси: Мы призываем наших соседей к максимальной толерантности, терпимости и отказу от уличного насилия

04.10 / Названы «любимые» валюты для сбережений у россиян

29.05 / С Восточного стартовала ракета «Союз-2» с британскими спутниками связи OneWeb

07.03 / Нидерланды изменили требования по тестированию на COVID-19 для авиапассажиров из Украины

17.09 / Зеленский: Война на Донбассе – это угроза не только для Украины, но и для всех стран Европы и мира

01.07 / Глава Минкомсвязи выступил за открытие офиса Telegram в России

10.08 / Тихановская отказалась признавать результаты ЦИК на выборах в Белоруссии

21.07 / Грета Тунберг получила премию за гуманность и €1 млн

21.08 / Первая партия автоклубов поступила в Забайкалье

20.11 / Кто ворует на “Большом строительстве” и COVID-19? 20 ноября в эфир выйдет ток-шоу “Свобода слова Савика Шустера”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика