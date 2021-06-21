 

Ученые рассказали о сопутствующих COVID-19 когнитивных и поведенческих расстройствах

21.06.2021, 17:32, Разное
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Итальянские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили динамику здоровья пациентов, перенесших COVID-19 в средней и тяжелой формах. По словам исследователей, даже после выздоровления больные упомянутой категории продолжают испытывать проблемы с когнитивными и поведенческими функциями.
В процессе исследования ученые, представляющие Университет Вита-Салют Сан-Раффаэле (Милан, Италия), проводили набор тестов по оценке нейрокогнитивных способностей и МРТ головного мозга среди группы пациентов, перенесших COVID-19, на протяжении восьми недель после появления у последних симптомов заболевания. Итоги показали, что у более половины исследуемых имелся ряд когнитивных нарушений, а 16% имели проблемы с работой исполнительных функций, заключающихся в управлении рабочей памятью, гибкостью мышления и качестве обработки информации. Также отмечались отклонения у 6% участников тестирования в оценке визуального пространства (идентификация глубины и контрастность зрения), а четверть от общего количества группы имела комбинацию всех вышеперечисленных симптомов. Медики смогли выявить две закономерности, первая из которых заключалась в том, что наличие когнитивных и психопатологических проблем было более характерно для более молодых людей в возрасте до 50 лет и было связано, преимущественно, с низким показателем эффективности управляющих функций. Кроме того, эксперты обнаружили четкую корреляцию: сложность когнитивных и поведенческих нарушений находилась в прямой зависимости от тяжести перенесенного COVID-19. К слову, исследователи отметили, что какая-либо существенная связь между проблематикой когнитивных функций и показателями объема мозга у исследуемых отмечена не была.

Стоит отметить, что обследование указанной группы пациентов было повторно проведено еще через восемь месяцев. Оно продемонстрировало некоторое снижение уровня когнитивных нарушений с 53% до 36%, однако факт наличия таких симптомов, как посттравматическое стрессовое расстройство и депрессивные проявления, остался неизменным.

Изображение взято с: pikist.com
“Наша научная работа подтвердила, что значительные когнитивные и поведенческие проблемы связаны с COVID-19 и сохраняются в течение нескольких месяцев после ремиссии заболевания. Особенно тревожным открытием являются обнаруженные нами изменения в управляющей функции, которые могут затруднить людям концентрацию, планирование, гибкое мышление и запоминание вещей. Данными симптомами затронуты трое из четырех молодых пациентов трудоспособного возраста”, – подытожил один из авторов исследования, профессор Массимо Филиппи. Также медик анонсировал продолжение подобных тестирований с привлечением более масштабной выборки людей и отметил важность надлежащих наблюдений и качества терапии COVID-19 в вопросе минимизации упомянутых постковидных нарушений. Материалы научной работы были опубликованы на ресурсе eurasiareview.com.

Источник: www.oreanda.ru



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