Доктор Ермаков рассказал о важности борьбы с лишним весом домашних кошек

Доктор биологических наук Алексей Ермаков недавно дал интервью одному из отечественных изданий, в котором остановился на вопросе борьбы с лишним весом популярных домашних питомцев – кошек и котов. По словам эксперта, поддержание любимцев в нормальных физических кондициях является залогом их здоровья и долголетия.

Как объяснил профессор Алексей Ермаков, представляющий Донской государственный технический университет (Ростов-на-Дону) и возглавляющий факультет “Биоинженерия и ветеринарная медицина”, ожирение у животных является предпосылкой для появления большого количества болезней или усугубления уже существующих заболеваний. В частности, наличие избыточного жира в области грудной клетки и брюшной полости провоцирует снижение объема легких и, соответственно, появление нежелательной дополнительной нагрузки на функционирование дыхательной системы и сердца. Кроме того, излишняя полнота часто является причиной развития болезни нижних мочевыводящих путей и повреждения иммунной системы. “У здорового животного должны хорошо прощупываться ребра, живот подтянут, а при осмотре сверху видна “талия””, – добавил ветеринар. К слову, оптимальной массой тела взрослой кошки или кота считается показатель в 3,5-5,5 кг. Допускаемые отклонения от таких параметров бывают, однако касаются они исключительно эксклюзивных пород – например, мейн-кунов, масса которых может достигать и 10 кг.



Изображение взято с: pikist.com

Специалист отметил, что причиной появления лишнего веса у питомца могут быть как нарушение баланса между затраченной и полученной энергией, так и традиционно осуществляемые по отношению к животным хирургические вмешательства – кастрация или стерилизация. В частности, по словам Ермакова, кастрированные коты и стерилизованные кошки страдают ожирением в 3,4 раза чаще, чем их “собратья”, нетронутые хирургической терапией. “В результате плохой регуляции аппетита некоторым взрослым кошкам становится недостаточно их обычного дневного рациона, и они становятся “требовательными попрошайками”, – пояснил медик. Причем, по его словам, такая метаморфоза с аппетитом останется уже неизменной после стерилизации или кастрации.



Изображение взято с: pikist.com

Методика снижения массы тела у животных базируется на двух направлениях: диетическая терапия, предусматривающая снижение калорийности ежедневного рациона, и организация достаточной физической активности любимца. При реализации первого направления хозяевам важно особенно принять ко вниманию пару факторов. Во-первых, снижаться должен не объем корма, а именно показатель его калорийности, а во-вторых, необходимо обеспечение для животного доступа к достаточному количеству питьевой воды, и желательно – в разных местах жилища. Что же касается физической активности, то для домашних кошек, традиционно проводящих большую часть времени в стенах квартиры, она должна реализовываться в виде игр. “Используемые игрушки должны имитировать естественную добычу и стимулировать охотничье поведение. Игра должна занимать большую часть времени домашней кошки, когда она реализует свое поведение хищника. Владельцы должны быть готовы уделить игре с кошкой значительное время”, – резюмировал Алексей Ермаков.

Источник: ria.ru