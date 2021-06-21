 

Самовыдвиженцы взяли большинство вакантных мест на мунвыборах 20 июня

21.06.2021, 17:22, Разное
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Местные выборы 20 июня прошли в нескольких российских регионах: Алтайском крае, Республике Бурятия, Астраханской и Саратовской областях.

По мнению экспертов, высокую активность и конкуренцию на муниципальных выборах проявили не только политические партии, но и самовыдвиженцы, двое из которых стали членами местных представительных органов. Еще два вакантных места заняли представители партий “Единая Россия” и “Справедливая Россия”.

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель центра “Независимый общественный мониторинг” Александр Брод отметил, что на местных выборах борьба стала еще острей, а конкуренция между кандидатами возросла.

“Это касается как действий партий, так и независимых кандидатов. Их становится все больше. Очевидно, граждане хотят попробовать себя в политике, у них есть идеи и видение, как решать наболевшие проблемы на местном уровне. И мы видим, что это желание находит отклик у их земляков: в это воскресенье в двух кампаниях из четырех победили именно самовыдвиженцы. Что касается активности политических партий, то конкуренция преимущественно разворачивается между представителями парламентской четверки, малые партии пока достаточно пассивны”, – подчеркнул эксперт.

Примечательно, что наблюдатели в целом не выявили нарушений на прошедших муниципальных выборах. Более того, избирательный процесс прошел с соблюдением всех необходимых требований санитарной безопасности.



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