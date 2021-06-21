 

Названы противопоказания к вакцинации «Спутником V»

21.06.2021, 16:56, Разное
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Совершенно недавно Александр Гинцбург, глава НИЦ микробиологии и эпидемиологии им. Гамалеи, заявил, что пациентам при конъюнктивите и крапивнице в острой фазе, как и при обострении иных недугов, прививаться «Спутником V» нельзя. Он также отметил, что тем, кто страдает гепатитом С, заболеваниями сердца и сосудов, бронхиальной астмой, онконедугами в ремиссии вакцинироваться можно.

Что сказал Гинцбург

«В первую очередь следует вакцинировать кардиобольных с патологией. Ведь если они инфицируются, то будут находиться в 1-й группе риска. И это кардиобольные, диабетики. Их привить нужно в первую очередь. Не стоит идти к кардиологу на прием, необходимо сразу делать прививку», – сообщил Гинцбург.

Он объяснил, что какое-угодно обострение недуга к вакцинации является противопоказанием. И все же через 2 недели после стабилизации состояния прививку разрешено делать. Онконедуги эксперт к противопоказаниям не отнес, но уточнил, что у тех, кто получает химиотерапию в виде цитостатиков, после вакцинации антитела не сформуются.

Ранее Гинцбург говорил, что введение вакцины «Спутник V» в будущем бесплодия не вызовет. «Оба компонента вакцины произведены на базе аденовируса 5 и аденовируса 26. Эти вирусы в человеческой популяции циркулируют с давних пор. При этом они никогда не были причиной массовых нарушений репродуктивных процессов», – пояснил специалист.

Что говорят другие эксперты

По мнению сотрудников лабораторий и врачей, опрошенных РБК, в момент вакцинации от COVID-19 у человека не должно быть признаков ОРВИ или обострений хронических недугов. Также нельзя злоупотреблять жирной пищей и спиртными напитками.

«У пациента должны отсутствовать проявления ОРВИ: недомогание, кашель, температура, насморк. В течение месяца до введения «Спутника V» не должно быть обострений хронических недугов», – сказал инфекционист Евгений Тимаков, главврач медцентра «Лидер Медицина». С ним солидарен и Александр Чепурнов, научный работник Федерального исследовательского центра трансляционной и фундаментальной медицины: «ОРВИ приводит к кратковременному снижению иммунитета, поэтому в течение месяца до вакцинации простуда должна быть противопоказанием».



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