Крикалева оставили курировать пилотируемые программы в Роскосмосе

Роскосмос решил оставить космонавта Сергея Крикалева исполнительным директором по пилотируемым космическим программам, сообщил представитель пресс-службы госкорпорации.

«Сергей Константинович Крикалев продолжит работу в должности исполнительного директора по пилотируемым космическим программам госкорпорации Роскосмос. Такое решение принято после его встречи с генеральным директором Роскосмоса Дмитрием Олеговичем Рогозиным с учетом опыта и компетенций Крикалева», – сказал РИА «Новости» представитель госкорпорации.

В июне Крикалева, который пять лет был исполнительным директором по пилотируемым космическим программам Роскосмоса, назначили советником гендиректора Роскосмоса. Позже глава госкорпорации Дмитрий Рогозин сказал, что Крикалев может возглавить организацию по эксплуатации Международной космической станции.

Сергей Крикалев является Героем Советского Союза и Героем Российской Федерации, летчиком-космонавтом СССР. Совершил шесть космических полетов на орбитальную станцию «Мир» и МКС суммарной длительностью 803 дня (мировой рекорд, продержавшийся 10 лет с 2005 года) и выполнил восемь выходов в открытый космос общей продолжительностью 41,5 часа. В марте 2016 года стал исполнительным директором по пилотируемым космическим программам Роскосмоса.