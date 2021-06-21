МЧС направило более 200 спасателей в Крым

Для ликвидации последствий наводнения в Крыму на полуостров отправили свыше 200 спасателей из Тульского и Ногинского спасательных центров, сообщили в МЧС.

«В соответствии с поручением президента РФ в Республике Крым будет увеличена группировка сил и средств для ликвидации последствий наводнения, вызванного обильными осадками. Более 200 спасателей и 30 единиц техники Тульского и Ногинского спасательных центров МЧС РФ направлены на полуостров для проведения аварийно-восстановительных работ и оказания адресной помощи населению», – цитирует сообщение министерства ТАСС.

Напомним, после сильных дождей в Крыму река Водопадная вышла из берегов и затопила Ялту. От разгула стихии в районе Ялты пострадали 40 человек, один мужчина погиб. Глава Крыма Сергей Аксенов ввел в Крыму режим ЧС регионального масштаба. В Керчи после сильных ливней были подтоплены улицы города. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма. Помощь пострадавшим также оказывают военные моряки.

Пострадавшим от наводнения жителям Крыма пообещали возместить ущерб от последствий разгула стихии, причем первый транш уже выделен. Вместе с этим выпавшие в Ялте обильные осадки позволили накопить в питающем город водохранилище больше годового запаса воды.