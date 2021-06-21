Исследователи придумали, как победить икоту

Группа исследователей разработала конструкцию, чтобы бороться с икотой. Индивидуальная трубочка для питья может сразу простимулировать блуждающий и диафрагмальный нервы, задействованные при икоте, и после этого проблема прекращается.

Икота появляется при резких сокращениях диафрагмы и межреберных мышц. Проблема может появиться при быстром глотании пищи, лишней выпитой воды или от других причин. Люди при икоте часто используют всякие народные методы прекращения неприятных ощущений, но они не подтверждены клинически. Долгая икота без причины может оказаться признаком разных болезней, поэтому если проблема появляется часто, долго не исчезает, то нужно обращаться к доктору.

Али Сейфи, нейрохирург Техасского университета, задумался, как одержать победу над икотой, проводя наблюдения за людьми в отделении интенсивной терапии. Икотой страдают больные с инсультами, черепно-мозговой травмой, проходящие химиотерапию. Специалист с коллегами придумали устройство для питья HiccAway – жесткая L-образная трубочка, которая имеет загубник на одном конце и клапан давления в виде маленького отверстия на другом.

Во время икоты необходимо попить с такой трубочки, при этом задействуется диафрагмальный нерв, а дальнейшее глотание – блуждающий. Чтобы проверить устройство, были приглашены 249 людей, которые икали не меньше раза в месяц. Оказывается, новинка прекращает икоту в 92% случаях. Больше 90% добровольцев сообщали, что трубочка комфортнее народных способов прекращения икоты. Итоги работы они разместили в издании Jamma Network Open.

Итоги эксперимента еще необходимо перепроверять, так как контрольной группы не было. Рис Томас, невролог из Ньюкаслского университета, полагает, что разработка будет полезной в условиях распространения COVID-19, так как минимизируются риски распространения инфекции.

Источник: www.gazeta.ru