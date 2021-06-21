 

Ученые: Физические упражнения в детстве влияют на когнитивные способности в будущем

21.06.2021, 16:34, Разное
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Исследователи сообщают, что физические упражнения оказывают долговременное влияние на когнитивные способности. Работу опубликовали в издании Neurolmage.
Ученые Университета Кобе в Японии выяснили, что люди, которые до возраста 12 лет были физически активны, обладают высокими когнитивными функциями в более позднем возрасте. Такая корреляция для детей старшего возраста не была обнаружена.

Для изучения влияний спорта специалисты анализировали данные 214 участников от 26 до 69 лет. Об уровне физической активности в детском возрасте испытуемые рассказывали в подробной анкете. Также исследователи учитывали образование добровольцев и их родителей, число сестер и братьев, активность людей в зрелом периоде. По снимкам МРТ оценивали структурные и функциональные преобразования в головном мозге. Его разделяли на 360 областей, и каждая из них получала функциональные и структурные параметры. Благодаря тесту проверяли когнитивные способности.

Как оказалось, позитивная связь между спортом и когнитивными способностями проявилась в усилении межполушарных связей и большей толщине коры головного мозга. Число ошибок в когнитивном тесте оказалось ниже среди тех, кто в детстве активно занимался спортом.
В период детства формирование сети мозга обуславливается факторами окружающей среды и приобретаемого опыта. Упражнения в данный период делает формирование мозга более оптимизированным. При этом поддерживаются и усиливаются когнитивные функции в будущем.

Источник: www.medikforum.ru



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