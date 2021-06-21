Тихановская о суде над супругом: Нет разницы, начислят два года или 15 лет. Наша задача – освободить политзаключенных уже в этом году

“Правосудие, “право” – такого слова уже в Беларуси нет, к сожалению. Во что я верю? Я верю в него. Верю в [политика] Николая Статкевича. Верю в [блогера] Игоря Лосика. Верю во всех остальных, кто проходит по этому делу и по остальным другим. Я верю в их силу духа, в то, что они не изменят своим принципам”, – подчеркнула Тихановская.

По ее словам, процесс сделали закрытым, потому что политзаключенные не будут признавать выдвинутые против них обвинения.

“Даже для пропаганды там снять нечего, ни слова раскаяния, они будут сражаться до последнего, они будут высмеивать все те обвинения, которые против них выдвинуты, потому что они абсурдны, и все это знают. Именно поэтому суд сделали не просто закрытым, а будут проводить его в СИЗО. Сейчас нет разницы, начислят им семь лет, два года, 15 лет, не знаю, насколько у них хватит фантазии, наша задача, чтобы они уже в этом году вышли, освободить их как можно быстрее. Вот об этом надо думать. А не о том, будет ли суд честным или не будет – здесь ответ очевиден”, – отметила Тихановская.

Контекст:

11 марта Следственный комитет Беларуси предъявил окончательное обвинение Тихановскому и другим фигурантам уголовного дела, в котором он проходит. Ему вменяют четыре статьи Уголовного кодекса Беларуси: ч. 1 ст. 293 (организация массовых беспорядков); ч. 3 ст. 130 (разжигание социальной вражды); ч. 2 ст. 191 (воспрепятствование работе ЦИК); ч. 1 ст. 342 (организация действий, грубо нарушающих общественный порядок).

Тихановский – белорусский блогер, автор YouTube-канала “Страна для жизни” (у него более 300 тыс. подписчиков). В мае 2020 года Тихановский объявил о намерении участвовать в президентских выборах в Беларуси, в том же месяце его взяли под стражу.

ЦИК отказал в регистрации Тихановского кандидатом в президенты, после чего о намерении баллотироваться в президенты заявила его супруга Светлана. Тихановскую зарегистрировали кандидатом, вокруг ее кандидатуры объединились штабы других оппозиционных кандидатов, которые не были допущены к выборам.

Президентские выборы в Беларуси состоялись 9 августа. По официальным данным, победу на них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали уверенную победу Тихановской.

После выборов в Беларуси начались массовые акции протеста несогласных с их результатами (на пике в митингах участвовало по несколько сотен тысяч человек, с начала 2021 года протестная активность упала).

По данным правозащитного центра “Весна”, с августа на акциях задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми. По состоянию на 16 июня в Беларуси признаны политическими заключенными 493 человека.

Тихановская после выборов была вынуждена покинуть Беларусь.

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