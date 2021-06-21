В Таиланде слон почувствовал запах еды и пробил дыру в стене дома
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Рачадаван Пхунгпрасоппорн и ее муж проснулись от шума в кухне, после чего увидели, как слон по кличке Пай Бунчуа сломал стену дома и пытается найти еду.
Хозяйка дома рассказала, что этого слона хорошо знают в их районе, но до этого он никогда ничего не разрушал. По ее словам, стоимость ущерба составила больше $1,5 тыс.
Офицер по охране окружающей среды Супанья Ченгсута объяснил такое поведение животного тем, что хозяева оставили еду на столах, не спрятав ее. Слон почувствовал запах и пробил стену.
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