США проверяли свой авианосец, взорвав рядом с ним 18-тонную бомбу. Видео

Испытания провели у восточного побережья США, в Атлантическом океане 18 июня. Подобные тесты проходит практически каждый американский авианосец, они называются Full Ship Shock Trials. Для таких испытаний вблизи кораблей устраивают управляемый взрыв мощной взрывчатки весом более 18 тонн.

Как отмечает USNI News, в результате взрыва Геологическая служба США зарегистрировала землетрясение силой 3,9 балла.

Авианосец Gerald R. Ford – один из самых современных американских авианосцев. Его спустили на воду в 2013 году, а официально приняли на вооружение только в 2017 году. Экипаж корабля – почти 5 тыс. военных. На своем борту он может вместить около 90 различных самолетов, вертолетов и беспилотников.

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Видео: U.S. Navy / YouTube

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