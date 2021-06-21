“Раньше была тещей композитора, а сейчас – стриптизера”. Наташа Королева рассказала, как мать высказывает ей недовольство о зяте-Тарзане

По словам Порывай, она не выражает свое недовольство зятю, но говорит об этом дочери.

“Высказывает это мне. Она не критикует, просто констатирует факт и мне на ухо начинает нашептывать. Нашептывание на ухо – это самое, кстати…”, – подтвердила слова матери Королева.

По словам певицы, став женой Тарзана, она понизила мать в социальном статусе.

“Все знают твои “прекрасные” отношения с зятем изначальные. Ты не сильно была в восторге. Ты пошла на понижение: была тещей великого композитора, а сейчас – известного стриптизера”, – резюмировала Королева.

Контекст:

Наташа Королева (настоящее имя певицы – Наталия Порывай) была замужем за Николаевым с 1992-го по 2001 год. В настоящее время певица живет в браке с танцором Сергеем Глущенко, известным как стриптизер Тарзан. У пары есть сын Архип (2002).

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