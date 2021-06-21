Власти Беларуси хотят приравнять лозунг “Жыве Беларусь” к “Хайль Гитлер”

Сообщается, что акт проекта “Об установлении перечней организаций и иных структур, нацистской символики и атрибутики” поступил в КГБ Беларуси на согласование.

В документе, по данным Союза журналистов, говорится, что бело-красно-белый флаг “использовался карателями и полицаями”, в том числе 13-м Белорусским полицейским батальоном SD, Союзом белорусской молодежи, Белорусским корпусом самообороны, Белорусской краевой обороной, Белорусской службой Родине, Белорусской радой доверия, Белорусской центральной радой и отдельными структурами вспомогательной охранной полиции во время Великой Отечественной войны.

Лозунг “Жыве Беларусь”, как утверждается в документе, является “коллаборационистским приветствием и боевым кличем”, который использовался 13-м Белорусским полицейским батальоном SD, Добровольческой пехотной бригадой SS, 30-й добровольческой пехотной дивизией SS, Союзом белорусской молодежи, Белорусским корпусом самообороны и Белорусской краевой обороной “наравне с нацистским партийным приветствием “Хайль Гитлер”.

“Будет ли включен в список нацистской символики флаг Российской Федерации, использовавшийся коллаборационистами из Русской освободительной армии и 29-й гренадерской дивизии SS “РОНА”, пока неизвестно”, – иронично отметили в Telegram-канале NEXTA.

В январе в Генеральной прокуратуре Беларуси заявили, что готовят пакет документов о признании экстремистскими бело-красно-белого флага, “который в годы войны стал символом зверств на белорусской земле”, на основании “коллективного обращения более чем от сотни граждан страны”.

Контекст:

В настоящий момент в Беларуси утвержденный МВД список запрещенной в стране символики и атрибутики состоит из 10 пунктов. Все они относятся к фашистской и нацистской атрибутике времен прихода к власти Адольфа Гитлера и Второй мировой войны. Первым пунктом идет свастика.

В январе в Беларуси ввели крупные штрафы за использование бело-красных-белых флагов, а минская милиция сообщила, что вывешивание флагов этой расцветки на окнах, балконах и фасадах приравнивается к проведению массового мероприятия – пикетированию, и будет соответственно штрафоваться как несогласованная акция.

Бело-красно-белый флаг являлся государственным флагом Беларуси в период с 1991-го по 1995 год и массово использовался в качестве оппозиционной символики участниками уличных протестных акций, не согласными с официальными результатами президентских выборов 2020 года.

По официальным данным, победу в выборах одержал на тот момент глава государства Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он возглавлял страну с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в этом году), а уже после этого провести новые выборы.

В мае 2021 года бело-красно-белый флаг вместо официального флага Беларуси вывесили в Риге во время чемпионата мира по хоккею в знак поддержки всем, кто “подвергается репрессиям со стороны авторитарного режима Александра Лукашенко”. После этого Беларусь объявила о высылке всего дипломатического корпуса Латвии из республики. Латвия ответила зеркально.

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