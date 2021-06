WP – Байден продвигает демократию за рубежом — но тяжелее всего ей приходится в США

Первая — и сразу же очень масштабная — зарубежная поездка Джо Байдена, в ходе которой американский лидер посетил саммиты G7 и НАТО, а также встретился с Владимиром Путиным, преследовала одну главную цель: она должна была стать для демократических стран мощным призывом сплотиться против наступления авторитаризма, пишет The Washington Post. По мнению обозревателей издания, хотя в президентской администрацию эту задачу считают в целом успешно выполненной, внутри США перед демократией встаёт всё больше серьёзных угроз — и это может не самым лучшим образом сказаться на имидже Байдена в глазах союзников.



Reuters

На этой неделе завершилось первое зарубежное турне президента США Джо Байдена, который за несколько дней успел «исколесить всю Европу» — и главным посылом этой поездки стала «необходимость победы демократии над авторитаризмом», пишет The Washington Post. Как напоминают журналисты американского издания, Байден называл эту борьбу «главным вызовом XXI века», от которого зависит само существование демократических стран, и уверял союзников, что Америка теперь вновь заняла своё место как лидера демократического лагеря.

Между тем, как подчёркивают корреспонденты WP, борьба за демократию — «ну или за одну из её версий» — сегодня разворачивается не только в Европе, но и в самих США, и на фоне таких феноменов в Америке, как штурм Капитолия сторонниками Дональда Трампа, его же безосновательных заявлений об «украденных» у него выборах и продолжающихся попыток инициировать проверку и пересчёт голосов в отдельных штатах, Байдену стало труднее оставаться достаточно убедительным. «Сражаясь за демократические ценности за рубежом, Байден рискует показаться лидером, который не замечает угрозы внутри собственного государства», — резюмируют авторы.

«Всякий раз, когда в стране наблюдается сильный раскол, президент начинает выглядеть слабее», — прокомментировал ситуацию в интервью The Washington Post историк и профессор Джорджтаунского университета Майкл Казин. По мнению эксперта, наиболее тревожный аспект нынешнего положения дел в США заключается в том, что многие американцы до сих пор сомневаются в победе Байдена и готовы пойти на насилие по политическим мотивам. «Оспаривать результаты выборов — это одно, а вот когда с проигравшей стороны многие заявляют, что не согласны с результатами голосования — это уже совсем другое», — цитирует WP Казина.

Эта проблема доставила Байдену заметные трудности в ходе его турне по Европе — к примеру, когда президенту во время своей пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе задали вопрос о том, как, по его мнению, может навредить его авторитету среди союзников штурм Капитолия и общий политический раскол в США — учитывая, что в Европе хорошо понимают, что буквально через несколько лет в Белый дом может вернуться либо сам Трамп, либо аналогичная фигура, — Байден прежде чем дать ответ «взял паузу и сделал тихий вздох», отмечают обозреватели WP. Что же касается, собственно, его ответа, суть его сводилась к тому, что Трамп, с точки зрения Байдена представляет собой «аномалию». «Я не делаю никому никаких обещаний, если не считаю, что они с огромной долей вероятности будут сдержаны», — заверил Байден, добавив, что европейские лидеры «знают новейшую историю нашей страны» и понимают «характер американского народа», а потому, как и сам президент США, убеждены в том, что «подобное поведение американский народ терпеть не станет».

Главная дилемма американского лидера, впрочем, в ближайшее время никуда не денется — а ведь уже осенью ему скорее всего придётся вновь отправиться за границу: сначала — на встречу «Большой двадцатки» в Риме, а затем — на климатический саммит в Глазго, говорится в материале The Washington Post. А тем временем Трамп уже дал понять, что планирует «развернуть активную деятельность», организуя митинги и оказывая поддержку тем или иным кандидатам — и он, как и прежде, продолжает настаивать на том, что у него «украли» выборы, причём с этим публично соглашаются многие республиканцы, предостерегают журналисты газеты.

Впрочем, в Байдене сомневаются и в другом, «более либеральном» крыле американского истеблишмента, продолжают авторы. Так, по мнению члена палаты представителей от штата Вашингтон и лидера фракции демократов-прогрессистов в американском конгрессе Прамилы Джайапал, демократия в США находится в большой опасности — что, впрочем, не должно мешать Байдену заниматься продвижением демократических ценностей на мировом уровне. «Нам несомненно предстоит упорно трудиться ради защиты демократии в нашей стране, и, на мой взгляд, 6 января (в день штурма Капитолия) мы все увидели, как близко мы подошли к тому, чтобы её потерять, — заявил Джайапал в интервью WP. — Но мне не кажется, что это как-то вредит нашей способности выступать с соответствующими призывами во всём мире. На самом деле я даже думаю, что когда мы можем заявить: «С тем же самыми факторами нам приходится иметь дело и внутри США», это даже подкрепляет наши аргументы». Вместе с тем, как отмечают обозреватели The Washington Post, Байден во время своего турне таким рекомендациям не следовал — напротив, упоминаний о внутренних проблемах Америки он в целом скорее избегал. «Правда в том, что демократия у нас по-прежнему есть. Но она еле держится, она уже на краю, — признала Джайапал в беседе с корреспондентом WP. — Если мы не примем законы о выборах, то, по моему мнению, мы окажемся в таком положении, что люди больше не будут равняться на Америку, и в определённой мере мы это уже замечали».

Как полагают авторы материала, позиция Байдена во многом перекликается с курсом, который американские лидеры избрали после завершения Второй мировой войны, когда США боролись за «моральное превосходство» с Советским Союзом: в тот период аргументация Вашингтона спотыкалась о расизм и сегрегацию внутри страны, и советские лидеры этим часто пользовались.



Путешествуя по Европе, Байден пытался вновь заручиться доверием демократических союзников после трамповской эпохи «отчуждения и обид» и на своём пути постоянно старался «одержать кое-какие победы» во имя демократии, продолжают обозреватели WP. По мнению журналистов, в какой-то степени он преуспел — но лишь в определённых рамках, которые продемонстрировали, что у демократической системы есть свой предел возможностей. Так, например, на саммите «Большой семёрки» в Великобритании было объявлено, что богатые демократические страны предоставят бедным государствам на безвозмездной основе один миллиард доз вакцин от коронавируса, причём половину из них выделит Америка — однако нельзя забывать, что приняли это решение только теперь, а обвинения в том, что США, Канада и другие «зажиточные» члены международного сообщества «скопидомничают» с вакцинами, звучат уже много месяцев, пишут авторы. Байден также пытался подтолкнуть союзников к тому, чтобы занять «более скептическую» позицию по отношению к Китаю, но ни в «Большой семёрке», ни в НАТО серьёзной поддержкой в адрес американских заявлений о «эксплуататорских инвестициях» и «бряцании оружием» со стороны Пекина ему заручиться не удалось, полагают авторы. Наконец, когда американский лидер приехал в Брюссель, было внезапно объявлено о том, что США и Европа наконец урегулировали продолжающийся уже 17 лет спор из-за государственного субсидирования авиастроительного комплекса, и это даже попытались подать как «единый ответ» китайским конкурентам — но при ближайшем рассмотрении выяснилось, что этой вроде бы важной сделкой Вашингтон и Брюссель просто отложили решение действительно трудных разногласий на пять лет, то есть до следующих президентских выборов в США, пишут журналисты.



Когда Байден прибыл в Женеву, его «благодушное» турне со встречами «в стиле летнего лагеря» превратилось в «путешествие в одиночку» — ведь там американский лидер провёл встречу с российским президентом Владимиром Путиным, и этот саммит «во многом оберунулся спором один на один по поводу состояния демократии внутри Соединённых Штатов», считают обозреватели The Washington Post. После продолжавшейся три часа встречи российский лидер поспешил «воспользоваться неспокойной обстановкой» в США, чтобы «отвлечь внимание от нарушения прав человека внутри собственной страны» — в частности, штурм Капитолия он оценил как нечто достойное одобрения, а протесты против расовой несправедливости назвал «антидемократическими», повторив таким образом аргументы многих американских правых, констатируют журналисты. Как уточняют авторы, когда Путину задали вопрос о том, почему его политических оппонентов то и дело «отравляют, сажают в тюрьму или убивают», тот в ответ обвинил США в том, что они убивают и заключают в тюрьму участников мирной акции протеста 6 января — а затем «ветеран российской политики, который сосредоточил в своих руках власть и богатство, оскопив политическую оппозицию», отметил, что его собственные жёсткие меры в отношении лидеров оппозиции необходимы отчасти для того, чтобы избежать появления в РФ движений, аналогичных Black Lives Matter.



По мнению президента политической консалтинговой компании Eurasia Group Айана Бреммера, Путин по существу применил то, что в Америке уже давно прозвали «какнасчётизмом» (whataboutism, риторический приём, который в РФ известен по крылатому выражению «А у вас негров линчуют!» — ИноТВ). «То, что США ради сохранения положения морального авторитета по демократии за рубежом нужно укрепить свой авторитет внутри собственных границ — это, безусловно, правда. Но давайте не будем притворяться, что здесь идёт речь о моральном паритете, как это пытаются заявлять Китай и Россия», — приводит слова эксперта The Washington Post. «Какой бы плохой ни была ситуация в США — а у нас в последнее время всё плохо, и среди республиканцев на этом этапе многие уже даже не верят в представительную демократию, — Америка всё равно не идёт ни в какое сравнение ни с российской, ни с китайской системой», — добавил Бреммер.



На своей собственной пресс-конференции, которая проводилась уже после отдельного выступления Путина, Байден отмахнулся от попыток Путина провести параллели между «российскими продемократическими демонстрантами» и участниками штурма Капитолия, назвав такое сравнение «смехотворным», отмечается в материале WP. Но за подобными «насмешками» со стороны американского президента кроются гораздо более глубокие и серьёзные вопросы о том, «насколько долговечным окажется медленный и хаотичный стиль управления в исполнении избранных чиновников по сравнению с пусть и неидеальными, но оперативными решениями, которые предлагают Китай, РФ и другие авторитарные державы», подчёркивают журналисты издания. Заявления «Большой семёрки» по поводу вакцинации отчасти были как раз попыткой ответить на эти вопросы — а сам Байден намекнул на них, выступая в самом начале своего турне с речью на британской военной базе, где базируются военнослужащие американских ВВС. «От того, как мы себя поведём, от того, сможем ли мы, демократические страны, сплотиться, будет зависеть, будут ли наши внуки через пятнадцать лет оглядываться назад и спрашивать: «А они тогда сделали то, что должны были? Так ли сильны и нужны сегодня демократические страны, как это было раньше?», — говорил президент США.



Эта тема Байдену хорошо знакома, ведь его взгляды в плане внешней политике формировались под влиянием возникших после Второй мировой идей о том, что Америка должна возглавить альянс демократий в борьбе против коммунизма — но эти идеи часто не оправдывали ожиданий, ведь США порой налаживали отличные отношения с жестокими режимами, если те выступали против СССР, да и самого Байдена уже критиковали за чрезмерную снисходительность по отношению к авторитарным лидерам вроде президента Египта Абдул-Фаттаха ас-Сиси в моменты, когда ему была нужна от них помощь, рассуждают обозреватели The Washington Post.



И тем не менее, продвижение демократических ценностей в известном смысле стало одной из центральных тем президентства Байдена — в своих выступлениях он часто предупреждал, что США и союзникам необходимо помнить о важности демократии во имя собственного будущего, пишут авторы. «Сможет ли наша демократия удовлетворить самые важные нужды нашего народа? Сможет ли она преодолеть ложь, гнев, ненависть и страхи, которые нас разделили? Противники Америки — авторитарные лидеры всего мира — ставят на то, что нам это не удастся», — заявил, к примеру, американский лидер в апреле в обращении к конгрессу.



После возвращения Байдена в США его администрация поспешила объявить о том, что его турне стало большим успехом не только для самого президента, но и для демократии в целом — в частности, советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил журналистам: «Итог в том, что Джо Байден с умением и уверенностью надел на себя мантию лидера свободного мира. Предыдущий президент эту мантию отбросил, а нынешний — подчёркнуто её вернул». Между тем Трамп, который продолжает утверждать о своей победе на прошлых выборах, примерно в то же время объявил о том, что ближайшие недели проведёт крупные митинги своих сторонников, в заключение отмечают авторы.