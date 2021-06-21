Латушко рассказал о санкциях против режима Лукашенко: Все коррупционеры должны пострадать

Оппозиционер Павел Латушко, лишенный дипломатического ранга из-за критики Александра Лукашенко спрогнозировал, к каким последствиям могут привести новые санкции Европейского союза, введенные против режима действующего президента Белоруссии. Политик поделился своим мнением в интервью телеканалу “Дождь”.

Политик заявил, что против режима Лукашенко будут действовать три блока санкций. Первый блок – это персональные санкции против 78 физических лиц. В санкционный список попали, с его слов, люди, ответственные за репрессии: судьи, прокуроры, члены избирательных комиссий и “кошельки Лукашенко”. Так оппозиционер назвал граждан, которые оказывают президенту финансовую поддержку или, наоборот, зарабатывают с его помощью деньги. Кроме того, Латушко отметил, что под санкции попали восемь юридических лиц.

Наиболее мощным инструментом давления на режим Лукашенко оппозиционный политик назвал второй блок санкций – секторальные. Они затрагивают конкретные сферы экономики Белоруссии и финансовый блок. Латушко предполагает, что может быть введен и третий блок санкций. Речь идет о странах, которые решат поддержать решение Евросоюза. По его словам, это могут быть США, Канада и Украина.

“Это очень серьезный удар по режиму”, – заявил Павел Латушко. Политик подчеркнул, что цель санкций – лишить режим Лукашенко финансовой подпитки для коррупции и помешать зарабатывать на бюджете страны и белорусском народе. Он уверен, что “все коррупционеры должны пострадать”. Кроме того, по мнению Латушко, важно остановить “репрессивный аппарат” президента.