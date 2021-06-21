Появились данные о влиянии коронавируса на клетки крови

Группа специалистов из Центра физики и медицины Макса Планка и Немецкого центра иммунотерапии провели масштабный анализ крови людей, заразившихся COVID-19. Ученые выяснили, что коронавирус может непосредственно менять структуру клеток крови.

Эксперты внимательно изучили образцы 17 пациентов с тяжелым течением ковида, 14 выздоровевших и 24 здоровых человек. Согласно результатам исследования, коронавирус способен влиять на жесткость и размер белых и красных кровяных телец, а также привести к деформации некоторых клеток.

По словам медиков, эти изменения могут вызвать дефицит кислорода, окклюзию, или непроходимость сосудов и эмболию легких (закупорка основной артерии тромбом. – Прим.ред.). Однако, как добавили немецкие специалисты, это распространяется не на всех, а лишь на нескольких пациентов.

Ситуация с коронавирусом в мире остается сложной. На первом месте по числу заразившихся находятся США (34 миллиона случаев). За ними идут Индия (29 миллионов случаев) и Бразилия (почти 18 миллионов случаев). Как сообщает сайт Worldometers, Россия занимает шестую строчку (5 миллионов случаев).

Ранее шотландские ученые сравнили “британский” и “индийский” штаммы коронавируса. Какой из них является наиболее опасным, Вы узнаете из этого материала.