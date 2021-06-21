Агния Дитковските тайно вышла замуж за совладельца ресторанной сети

После развода с актером Алексеем Чадовым в 2015 году о личной жизни Агнии Дитковските было известно немного. Артистка категорически избегала приватных тем в общении с журналистами и только в этом году рассекретила личность своего нового избранника.

Замуж за ресторатора

В феврале текущего года Агния появилась на одном из светских мероприятий в компании Богдана Панченко. Мужчина является совладельцем сети ресторанов Lucky Group. Как выяснилось, молодые люди уже несколько месяцев как состояли в отношениях.

И вот на днях стало известно о тайной свадьбе влюбленных. Предположительно Агния и Богдан узаконили свой брак в одном из столичных загсов, после чего отправились отмечать торжество с близкими в ресторан. Молодожены не сообщили о событии в соцсетях.

Конспираторша

Напомним, что девять лет длились непростые отношения актрисы с ее первым мужем Чадовым. Они то расставались, то вновь сходились, пока окончательно не оформили развод шесть лет назад. После разрыва бывшим супругам удалось сохранить дружеские отношения. Они продолжают общение из-за общего сына. Ребенок живет с мамой на постоянной основе, но отец принимает участие в его воспитании.

Алексей в интервью отзывается об Агнии в положительном ключе, мотивируя это тем, что к матери своего ребенка можно относиться только с уважением. Однажды бывшие супруги стали даже ведущими реалити-шоу, концепция которого заключалась в том, чтобы помочь другим парам сохранить хорошие отношения после развода.

Четыре года назад стало известно о том, что актриса стала мамой во второй раз. Однако сама Агния эту информацию не подтвердила, но и не опровергла. Предположительно, отцом ребенка является влиятельный бизнесмен. Вот только неизвестно, Панченко ли это. Если верить прессе, что они знакомы только с прошлого года, тогда ресторатор точно не может быть отцом ребенка.