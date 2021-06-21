Как из старого денима сплести удобную корзину для хранения. Она прочная, хорошо смотрится и держит форму

Вещи из джинсовой ткани необыкновенно популярны. Люди покупают их очень часто. И наверняка у многих дома есть по нескольку таких старых вещей. Выкидывать одежду из джинсовой ткани не стоит. Из таких вещей можно сделать что-нибудь полезное для своего дома. К примеру, из старых джинсов легко изготовить креативную корзинку.

Конечно, плетение такой корзинки займет некоторое время. Однако труд по созданию корзинки, безусловно, не будет напрасным. Выглядят такие изделия, сделанные своими руками, очень симпатично. В хозяйстве же корзинку можно будет использовать для самых разных целей.

Что понадобится

Для изготовления такой корзинки будут нужны:

любые старые джинсы;ножницы;швейная машинка;контейнер, ведерко или что-либо другое, подходящее в качестве основы для корзинки.

Ножницы для изготовления корзинки нужно брать, конечно же, острые. Джинсовая ткань имеет значительную толщину. А резать ее при работе над корзинкой придется много.

Количество джинсовой ткани, необходимой для плетения, будет зависеть от того, корзинку каких размеров вы хотите сплести. Для маленького изделия понадобятся одни джинсы. Для корзинки больших размеров – двое-трое джинсов. На корзинку, изготовление которой будет описано ниже, ушло двое джинсов. Джинсы перед плетением лучше, конечно, постирать и погладить.

Цвет корзинки

Можно сплести корзинку из джинсов одинакового цвета. Но лучше взять материал разных оттенков. Это могут быть, к примеру, светло-голубые джинсы и темные серые с синим оттенком. При использовании материала разных цветов дизайн готовой корзинки получится более интересным.

Можно даже в дополнение к джинсовой использовать какую-нибудь другую плотную ткань яркого оттенка. Таким образом можно сделать дизайн готового изделия более броским.

Подготовка материала для плетения

Возьмите ваши старые джинсы и разрежьте их на полоски шириной 2,5 см. Старайтесь резать полоски таким образом, чтобы все они имели абсолютно одинаковую ширину. Разрезать джинсы лучше по длине, начиная от нижнего края штанин.

Нарезанные полоски сшейте цепочкой так, чтобы у вас получилась длинная лента. Сшивать полоски лучше всего на швейной машинке. Швы при этом стоит закреплять стандартным способом.

Если машинки дома нет, можно, конечно, сшить полоски и вручную. Шов в этом случае следует делать также как можно более крепким.

Около двадцати полосок при этом оставьте несшитыми. Их вы будете использовать для плетения основы корзинки. Конкретное количество полосок для корзины будет зависеть от ее размеров.

Полезные советы

Чтобы плести корзинку было удобнее, полоски можно предварительно разгладить утюгом. Джинсы перед нарезанием полосок лучше распороть. В этом случае работу будет выполнять удобнее.

Перед нарезанием полосок на джинсах можно сделать разметку с помощью простого карандаша. В этом случае полоски гарантированно будут иметь одинаковую ширину.

Плетение основы: инструкция

Возьмите 19 полосок и сложите их вместе. Перевяжите их оставшейся 20-й полоской. Полоску располагайте так, чтобы свободные концы имели одинаковую длину. Узел завязывайте как можно более крепкий. Возьмите длинную сшитую ленту.

Связанную “звезду” расположите на ровной поверхности, распределив концы полосок по кругу. Начинайте вплетать в получившуюся «звезду» длинную полоску. Закрепите конец ленты на узел. Пропускайте ленту по кругу — над лучом «звезды», под ним, снова сверху и так далее.

В процессе плетения регулируйте плотность круга. Для этого просто подтягивайте лучи «звезды». Старайтесь сделать так, чтобы плетение было максимально плотным. В этом случае корзинка получится более аккуратной. Сплетите круг диаметром, равным диаметру дна приготовленной под основу корзинки емкости.

Плетение боков

Возьмите контейнер или ведро, приготовленные для основы корзинки. Переверните эту емкость и положите сплетенный круг на ее дно. Распределите ровно по бокам оставшиеся свободными полоски основы.

Продолжайте плести корзинку. В данном случае используйте тот же метод плетения, что и для основы корзины. То есть пропускайте длинную ленту сначала под свисающей полоской, затем над следующей полоской.

Чтобы плетение было более плотным, вы можете добавить на бока еще полоски джинсовой ткани. Просто продевайте их через плетение основы таким образом, чтобы концы имели одинаковую длину. Полоски можно взять той же ширины, что и для основы. Но можно вырезать из джинсов, к примеру, и более широкие полосы. Тогда плетение получится более интересным.

Если длинная лента закончится, просто пришейте к ней нужное количество дополнительных полосок. Лента, в отличие от полос на боках контейнера, при плетении корзин обычно сшивается из полосок одинакового цвета. Но при желании, конечно, можно использовать для ее сшивания и джинсы разных оттенков. Этим можно также разнообразить дизайн готовой корзинки.

Как закончить плетение

Дойдя до края контейнера, закончите плетение. Просто свяжите полоски ткани узлами. Связывайте их попрочнее, таким образом, чтобы они не расплетались. Оставшиеся концы узлов спрячьте в плетение. Заправляйте их также плотно. Ваша корзинка из джинсовой ткани готова. Снимите ее с контейнера.

Джинсовое плетение получается плотным. И ваша корзинка, после того как будет убрана емкость, на которой она плелась, сохранит нужную форму. Готовую корзинку из джинсовой ткани в последующем можно будет даже стирать. Но делать это лучше, конечно же, вручную. В машинке корзинка может потерять форму.

Чтобы корзинка еще лучше сохраняла форму, для надежности можно вырезать круг или прямоугольник (в зависимости от того, какую емкость вы использовали) из толстого картона и положить его на дно. Но и без этого дополнения корзина будет выглядеть вполне достойно.

Где можно использовать сплетенное изделие

Сплетенная из джинсовой ткани корзинка может пригодиться вам во многих случаях. К примеру, в нее можно складывать фрукты: яблоки, груши, апельсины. Также отличной идеей будет хранить в корзинке одежду – детскую или взрослую. Можно использовать корзинку под офисные принадлежности, если вы работаете на дому, косметику, аксессуары и пр.

Можно поставить корзинку также на прикроватную тумбочку и класть в нее, к примеру, зарядку от телефона, теплые носки, лекарства для экстренной помощи и т. д. Может пригодиться такая корзинка, конечно же, и на кухне. В нее будет удобно складывать кухонные полотенца. Скрутите полотенца рулетиком и сложите внутрь корзинки. Пользоваться полотенцами в последующем будет очень удобно.

Неплохим решением будет также использовать корзинку для хранения материалов и инструментов для рукоделия. Или можно поставить сплетенное своими руками изделие в ванной комнате и складывать внутрь бытовую химию. В общем, способов использования такой корзинки в доме существует огромное множество.

Что еще можно сплести из денима

Корзинка из джинсовых полосок получается, безусловно, очень красивой. Но, конечно, такой материал можно использовать для плетения и других изделий. К примеру, очень эффектными из джинсовых полосок получаются коврики. Плетение в данном случае, конечно, можно использовать точно такое же, как было описано выше.

Можно также просто связать коврик из джинсовых полосок, используя толстые спицы. Иногда такие коврики вяжут и крючком. Спицы или крючок, разумеется, можно использовать и для изготовления корзинки.