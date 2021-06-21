 

Послание от принца Чарльза и новый портрет: как в сети отметили день рождения принца Уильяма

21.06.2021, 15:53, Разное
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39 лет назад, 21 июня 1982 года, в Лондоне родился первенец принца Чарльза и его супруги Дианы Спенсер – сын Уильям. Сегодня именинника в сети поздравили его отец и мачеха, Камилла Паркер-Боулз. В их официальном аккаунте в Instagram появился пост с двумя фотографиями: на первом снимке Уильям изображен с Камиллой и Чарльзом на церемонии открытия первых Invictus Games в 2014 году. На втором кадре, уже черно-белом, принц держит 6-месячного Уильяма на руках. Снимок был сделан в декабре 1983 года в Кенсингтонском дворце. Пост сопровождает подпись:

Желаем герцогу Кембриджскому счастливого дня рождения!

Также в Instagram-аккаунте принца Уильяма и Кейт Миддлтон появился портрет именинника в синем пиджаке и голубой рубашке, вероятно, сделанном в саду. Под снимком Уильям поблагодарил всех за поздравления и теплые пожелания.

Принц Уильям родился в июне 1982 года в районе Паддингтон и стал первым наследным принцем, родившимся вне королевского дворца — он появился на свет в лондонском госпитале Святой Марии. Он стал объектом внимания папарацци сразу после рождения: уже при выходе из роддома Диана и Чарльз попали под объективы фотокамер многочисленных фотографов, желающих первыми сделать фото наследника. 4 августа 1982 года принц был крещен архиепископом Кентерберийским в Букингемском дворце и получил имя Уильям Артур Филипп Луи.



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