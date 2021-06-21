Принцесса Евгения поделилась новыми фото с мужем и 4-месячным сыном: “Любовь моя”

Каждое третье воскресенье июня во многих странах, в том числе и в Великобритании, отмечают День отца. В этот праздник дочери и сыновья признаются в любви своим папам, чествуют их, дарят подарки. Члены британской королевской семьи не стали исключением. И если большинство взрослых поздравляли своих собственных отцов, то принцесса Евгения в этот день поздравила своего мужа Джека Бруксбэнка, отца своего первенца, сына Августа. Внучка королевы Елизаветы II опубликовала несколько снимков мужа с ребенком – на одном из них почти видно лицо малыша – и сделала короткую трогательную подпись.

С Днем отца тебя, любовь моя. Ты – лучший отец для нашего мальчика, – подписала серию фото принцесса.

Принцесса Евгения, которая отказалась быть официальным представителем королевской семьи и работает директором галереи современного искусства Hauser and Wirth в Лондоне, часто использует социальные сети для личных посланий, и ведет блог почти как обычный человек, делясь личным и важным. Публикует фото близких и любимых, используя любой, не всегда формальный повод. Так, совсем недавно, она поделилась новым фото с сыном на фоне природы, отметив День защиты окружающей среды.

Напомним, осенью прошлого года принцесса Евгения опубликовала в своем Instagram-аккаунте трогательное фото детских пинеток с подписью: “Мы с Джеком так взволнованы по поводу начала 2021 года”, а немного позже Букингемский дворец объявил, что внучка королевы Елизаветы, дочь принца Эндрю и Сары Фергюсон и ее супруг впервые станут родителями. 8 февраля вечером принцесса Евгения отправилась в Портлендскую больницу, где родилась сама, и в 8:55 утра 9 февраля родила сына весом 3 килограмма 600 граммов.

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк познакомились 10 лет назад на отдыхе в Швейцарии. Летом 2016-го британские СМИ писали о помолвке пары, но тогда новость была опровергнута семьей принцессы. На следующий шаг в отношениях Евгения и Джек решились лишь спустя 1,5 года – о том, что они собираются стать мужем и женой, пара объявила в январе 2018-го. Их свадьба состоялась 12 октября 2018-го. Церемония прошла в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка.